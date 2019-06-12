12 июня среда
СЕЙЧАС +16°С
usd 64.52
eur 73.04
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 64.52
eur 73.04
Город

«Он может не понимать, где находится»: под Ярославлем ищут мужчину, который пропал странным образом

Ярославец пять дней назад поехал на собеседование на новую работу

Поделиться

379
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Андрей уехал из дома с документами 7 июня 

Фото: архив семьи Андрея Марова

Прошла уже почти неделя, как в Ярославле ищут странным образом пропавшего 28-летнего Андрея Марова. 7 июня он с документами вышел из дома в Дзержинском районе, отправившись на собеседование на новую работу в этом же районе.

С тех пор, как Андрей пропал, ярославцы несколько раз заявляли о том, что видели похожего мужчину. 

— С понедельника поступило пять свидетельств, вчера — два свидетельства. По указанным адресам сразу выехал друг Андрея, но пусто, — рассказала доброволец «Центр-Спас» Юлия Гаврилова. — Когда поступило свидетельство, что он в Карабихе, отправили срочно экипаж, но ничего. Утром сегодня поступил звонок, что видели его там же в воскресенье и понедельник, брат уехал туда произвести оклейку. 

Большинство свидетелей заявили, что им показалось, что похожий на Андрея Марова мужчина дезориентирован. 

— Мы хотим обратиться к жителям посёлков Дубки, Карабиха, Красные Ткачи! Пожалуйста, обратите внимание! Если вы увидите похожего человека, позвоните по бесплатному номеру горячей линии. Постарайтесь не оставлять его до момента нашего приезда! Возможно, именно в ваших руках жизнь человека.

Сегодня в Дубках отмечают День посёлка, и волонтёры надеются, что шанс найти пропавшего мужчину возрастёт. 

Андрей — человек непьющий. Родные говорят, что иногда может немного выпить в компании, но никогда не перебарщивал с этим делом. У него есть небольшой кредит, совсем не большой — брал на покупку ноутбука. Никаких многомиллионных долгов. В тот день, когда он ушёл из дома, на нём была чёрная рубашка с длинным рукавом, тёмное-синие джинсы и чёрные ботинки. А также небольшая сумка с документами. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться Андрей Маров, просят позвонить в полицию по телефону 02 или волонтёрам «Центр-Спаса» по бесплатному номеру горячей линии 8 800 301-91-12. Звонить можно и напрямую родственникам — брат Эдуард: +7 999 786-95-23, отец Юрий: +7 915 969-51-34.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

поиск людей

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)