«Он может не понимать, где находится»: под Ярославлем ищут мужчину, который пропал странным образом

Прошла уже почти неделя, как в Ярославле ищут странным образом пропавшего 28-летнего Андрея Марова. 7 июня он с документами вышел из дома в Дзержинском районе, отправившись на собеседование на новую работу в этом же районе.

С тех пор, как Андрей пропал, ярославцы несколько раз заявляли о том, что видели похожего мужчину.

— С понедельника поступило пять свидетельств, вчера — два свидетельства. По указанным адресам сразу выехал друг Андрея, но пусто, — рассказала доброволец «Центр-Спас» Юлия Гаврилова. — Когда поступило свидетельство, что он в Карабихе, отправили срочно экипаж, но ничего. Утром сегодня поступил звонок, что видели его там же в воскресенье и понедельник, брат уехал туда произвести оклейку.