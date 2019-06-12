«Он может не понимать, где находится»: под Ярославлем ищут мужчину, который пропал странным образом

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Ярославец пять дней назад поехал на собеседование на новую работу
Андрей уехал из дома с документами 7 июня
Фото: архив семьи Андрея Марова
Прошла уже почти неделя, как в Ярославле ищут странным образом пропавшего 28-летнего Андрея Марова. 7 июня он с документами вышел из дома в Дзержинском районе, отправившись на собеседование на новую работу в этом же районе.
С тех пор, как Андрей пропал, ярославцы несколько раз заявляли о том, что видели похожего мужчину.
— С понедельника поступило пять свидетельств, вчера — два свидетельства. По указанным адресам сразу выехал друг Андрея, но пусто, — рассказала доброволец «Центр-Спас» Юлия Гаврилова. — Когда поступило свидетельство, что он в Карабихе, отправили срочно экипаж, но ничего. Утром сегодня поступил звонок, что видели его там же в воскресенье и понедельник, брат уехал туда произвести оклейку.
Большинство свидетелей заявили, что им показалось, что похожий на Андрея Марова мужчина дезориентирован.
— Мы хотим обратиться к жителям посёлков Дубки, Карабиха, Красные Ткачи! Пожалуйста, обратите внимание! Если вы увидите похожего человека, позвоните по бесплатному номеру горячей линии. Постарайтесь не оставлять его до момента нашего приезда! Возможно, именно в ваших руках жизнь человека.
Сегодня в Дубках отмечают День посёлка, и волонтёры надеются, что шанс найти пропавшего мужчину возрастёт.
Андрей — человек непьющий. Родные говорят, что иногда может немного выпить в компании, но никогда не перебарщивал с этим делом. У него есть небольшой кредит, совсем не большой — брал на покупку ноутбука. Никаких многомиллионных долгов. В тот день, когда он ушёл из дома, на нём была чёрная рубашка с длинным рукавом, тёмное-синие джинсы и чёрные ботинки. А также небольшая сумка с документами.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться Андрей Маров, просят позвонить в полицию по телефону 02 или волонтёрам «Центр-Спаса» по бесплатному номеру горячей линии
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