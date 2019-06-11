Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов объявил в колонии голодовку, но в УФСИН это отрицают

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 в Рыбинске, объявил голодовку.





— Причиной для этого стал конфликт с другими осуждёнными, — рассказал 76.RU источник.



Опальный политик отказался от пищи в конце прошлой недели.



В УФСИН информацию о голодовке опровергли.



— Появившаяся информация о якобы объявлении голодовки осуждённым Урлашовым не соответствует действительности, — рассказали в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний. — Письменного заявления об отказе от приема пищи от осуждённого на имя начальника учреждения не поступало. Осуждённый принимает пищу в соответствии с распорядком дня.



Евгения Урлашова осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 года колонии. Экс-мэр подал прошение о помиловании. Но чуда не произошло — президент Владимир Путин ответил на прошение отказом.

