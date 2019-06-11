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Город

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов объявил в колонии голодовку, но в УФСИН это отрицают

Что стало причиной протеста бывшего градоначальника

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В колонии утверждают, что письменно о голодовке Евгений Урлашов не уведомлял

Фото: Yarocode / YouTube.com

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 в Рыбинске, объявил голодовку. 


— Причиной для этого стал конфликт с другими осуждёнными, — рассказал 76.RU источник.

Опальный политик отказался от пищи в конце прошлой недели.

В УФСИН информацию о голодовке опровергли.

— Появившаяся информация о якобы объявлении голодовки осуждённым Урлашовым не соответствует действительности, — рассказали в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний. — Письменного заявления об отказе от приема пищи от осуждённого на имя начальника учреждения не поступало. Осуждённый принимает пищу в соответствии с распорядком дня.

Евгения Урлашова осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 года колонии. Экс-мэр подал прошение о помиловании. Но чуда не произошло — президент Владимир Путин ответил на прошение отказом.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гвость
11 июн 2019 в 16:50

Спасибо Ури за мундиаль, скоростное железнодорожное сообщение, Карабулинскую развязку, Южный мост, стадион Шинник и т.д.

Гость
11 июн 2019 в 16:37

Нельзя так а то надзиратели кости переломают.

Гость
11 июн 2019 в 17:23

А что то про его другана Дыбина не слышно, или отмазался ?