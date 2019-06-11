В Ярославле девушка вывела гулять к детскому саду огромного питона: реакция людей

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Змея ползала во дворе на Московском проспекте
Хозяйка принесла необычного питомца в чемодане
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
В соцсетях местный житель опубликовал фотографию огромного питона. По словам автора фото, змея ползала в одном из дворов на Московском проспекте. Рядом с этим местом находится детский сад.
— Кто-нибудь знает, есть у нас какие-то законы, регламентирующие содержание таких животных? — поинтересовался автор фото.
Под постом собралось множество комментариев. Как обычно, ярославцы разделились: кто-то начал осуждать девушку, что она выгуливает рептилию в общественном месте, а кто-то, напротив, не увидел в этом ничего противозаконного.
— Ну питона явно сытого вывели гулять. Так что никакой опасности он не представляет. Находится под присмотром, — подметила Алина Комиссарова.
— Читаю комментарии и думаю: ярославцы, вы отдаете себе отчет в том, что никакой шутки здесь не может быть. Это представляет большую опасность для окружающих, особенно маленьких детей, кошек или собак. Каждый имеет право завести у себя дома хоть крокодила, но вот таскать его в общественные места точно нельзя, — выразила свою точку зрения Ольга Беляйкова.
Сама хозяйка питона говорит, что трогать и подходить к питону она запрещает.
— Лишний стресс для питомца мне ни к чему, — говорит девушка.
Это далеко не первый случай, когда ярославцы заводят дома необычных зверей. Например, мы делали фоторепортаж из квартиры женщины, которая завела там шесть хищников. Читайте, как она справляется с целым зоопарком.
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Питоны нападают не только сытые, но и когда чувствуют угрозу - ребёнок наступит на него случайно - и трагедия обеспечена - я считаю, что это преступление - девушку привлечь по статье, питона изъять - тем паче есть закон который запрещает подобные действия - трагедии с питонами неоднократно случались даже у профессиональных дрессировщиков
хозяйка глупая что ли - кому она запрещает? бродячая собака мимоходом гавкнет - и будет вам битва в джунглях, у питона в пасти около сотни зубов, в агрессию может привести запах алкоголя - т.к. алкоголь опасен для него - обжигает кожу - наиболее реальной жертвой может стать домашнее животное или ребёнок - так что по всем параметрам - хозяйка подвергла опасности окружающих в мире не так редки случаи когда питоны убивали своих хозяев или людей которые за ними ухаживали