В Ярославле девушка вывела гулять к детскому саду огромного питона: реакция людей

Под постом собралось множество комментариев. Как обычно, ярославцы разделились: кто-то начал осуждать девушку, что она выгуливает рептилию в общественном месте, а кто-то, напротив, не увидел в этом ничего противозаконного.

В соцсетях местный житель опубликовал фотографию огромного питона. По словам автора фото, змея ползала в одном из дворов на Московском проспекте. Рядом с этим местом находится детский сад.

— Ну питона явно сытого вывели гулять. Так что никакой опасности он не представляет. Находится под присмотром, — подметила Алина Комиссарова.



— Читаю комментарии и думаю: ярославцы, вы отдаете себе отчет в том, что никакой шутки здесь не может быть. Это представляет большую опасность для окружающих, особенно маленьких детей, кошек или собак. Каждый имеет право завести у себя дома хоть крокодила, но вот таскать его в общественные места точно нельзя, — выразила свою точку зрения Ольга Беляйкова.

Сама хозяйка питона говорит, что трогать и подходить к питону она запрещает.



— Лишний стресс для питомца мне ни к чему, — говорит девушка.

Это далеко не первый случай, когда ярославцы заводят дома необычных зверей. Например, мы делали фоторепортаж из квартиры женщины, которая завела там шесть хищников. Читайте, как она справляется с целым зоопарком.

