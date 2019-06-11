Здесь невозможно жить: в Рыбинске мужчина, устроивший свалку в квартире, может стать бомжом

В Рыбинске жители коммунальной квартиры пожаловались на своего соседа. Пожилой мужчина устроил в своей комнате настоящую свалку. Пять лет назад на 64-летнего жильца уже жаловались. Но тогда свалку мужчине помогла убрать главный квартиросъёмщик.



— Мужчина захламил предоставленную ему комнату и перебрался жить на кухню. Мужчине, зарегистрированному в замусоренной комнате, выдано уведомление о том, что необходимо привести в надлежащее состояние помещение социального найма, — рассказала начальник отдела учета жилищного фонда и найма Наталья Брус.

