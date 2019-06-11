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Город

Здесь невозможно жить: в Рыбинске мужчина, устроивший свалку в квартире, может стать бомжом

Из-за груды хлама он спит на кухне

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64-летний мужчина живёт по договору социального найма

Фото: администрация Рыбинска

В Рыбинске жители коммунальной квартиры пожаловались на своего соседа. Пожилой мужчина устроил в своей комнате настоящую свалку. Пять лет назад на 64-летнего жильца уже жаловались. Но тогда свалку мужчине помогла убрать главный квартиросъёмщик. 

— Мужчина захламил предоставленную ему комнату и перебрался жить на кухню. Мужчине, зарегистрированному в замусоренной комнате, выдано уведомление о том, что необходимо привести в надлежащее состояние помещение социального найма, — рассказала начальник отдела учета жилищного фонда и найма Наталья Брус.

В этой комнате мужчина прожил 20 лет

Фото: администрация Рыбинска

Мужчине дали время на генеральную уборку. Если он ничего не сделает, его выселят на улицу.

Мужчине негде спать, поэтому он спит на кухне

Фото: администрация Рыбинска

Ярославцы пошли ещё дальше. Жители многоэтажки в Брагино развели свалку прямо в подъезде. 

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