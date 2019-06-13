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Город

В Ярославле от председателя ТСЖ в июне потребовали убрать сосульки с крыши

Разбираемся в ситуации

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Предписание убрать снег и сосульки с крыши ярославец получил 11 июня

Фото: Александра Савельева

Ярославцу Денису Георгиевскому пришло письмо от прокуратуры Ленинского района. В представлении написано, что на крыше дома № 31 по проспекту Ленина лежит снег и свисают сосульки, что опасно для жизни прохожих и жильцов. Прокуратура потребовала принять меры. Требование справедливое. Вот только письмо пришло в начале июня.

— Не кажется ли вам, что это предостережение либо запоздало, либо противоречит законам физики? И какие меры ликвидации наледи мне надо предпринять? — пишет Денис Георгиевский.

Мы решили разобраться в ситуации и связались с пресс-службой ярославской прокуратуры.

— Произошла абсурдная ситуация. Прокуратура Ленинского района в январе направила ТСЖ представление. После этого крыша была очищена, но ответ о выполнении работ в прокуратуру так и не поступил, — рассказала старший помощник прокурора Ярославской области по взаимодействию со СМИ Яна Смирнова.

По её словам, на днях прокуроры разговаривали с бухгалтером ТСЖ. Женщина попросила продублировать письмо на факс, чтобы узнать, на чьё имя отправить ответ. Возможно, бухгалтер не предупредила председателя ТСЖ Дениса Георгиевского об этом. 

Текст предписания

Фото: Денис Георгиевский / Facebook.com

Фото: Денис Георгиевский / Facebook.com

В начале февраля в центре Ярославля ледяная глыба пробила грудную клетку 54-летней женщине. В тяжелом состоянии её увезли в реанимацию. Трагедии могло бы не случиться, если бы собственник здания вовремя почистил крышу.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

огромная сосулькалед на крыше

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гост
13 июн 2019 в 17:33

Пока в стране у власти коррумпированные уголовники не будет порядка в России.

гость
13 июн 2019 в 18:13

:)
Предписано письмо отослать - сделано! Всем весело, кроме исполнивших предписание. Как говориться: Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся.