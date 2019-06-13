В Ярославле от председателя ТСЖ в июне потребовали убрать сосульки с крыши

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Разбираемся в ситуации
Предписание убрать снег и сосульки с крыши ярославец получил 11 июня
Фото: Александра Савельева
Ярославцу Денису Георгиевскому пришло письмо от прокуратуры Ленинского района. В представлении написано, что на крыше дома № 31 по проспекту Ленина лежит снег и свисают сосульки, что опасно для жизни прохожих и жильцов. Прокуратура потребовала принять меры. Требование справедливое. Вот только письмо пришло в начале июня.
— Не кажется ли вам, что это предостережение либо запоздало, либо противоречит законам физики? И какие меры ликвидации наледи мне надо предпринять? — пишет Денис Георгиевский.
Мы решили разобраться в ситуации и связались с пресс-службой ярославской прокуратуры.
— Произошла абсурдная ситуация. Прокуратура Ленинского района в январе направила ТСЖ представление. После этого крыша была очищена, но ответ о выполнении работ в прокуратуру так и не поступил, — рассказала старший помощник прокурора Ярославской области по взаимодействию со СМИ Яна Смирнова.
По её словам, на днях прокуроры разговаривали с бухгалтером ТСЖ. Женщина попросила продублировать письмо на факс, чтобы узнать, на чьё имя отправить ответ. Возможно, бухгалтер не предупредила председателя ТСЖ Дениса Георгиевского об этом.
В начале февраля в центре Ярославля ледяная глыба пробила грудную клетку 54-летней женщине. В тяжелом состоянии её увезли в реанимацию. Трагедии могло бы не случиться, если бы собственник здания вовремя почистил крышу.
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