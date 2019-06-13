В Ярославле от председателя ТСЖ в июне потребовали убрать сосульки с крыши

Ярославцу Денису Георгиевскому пришло письмо от прокуратуры Ленинского района. В представлении написано, что на крыше дома № 31 по проспекту Ленина лежит снег и свисают сосульки, что опасно для жизни прохожих и жильцов. Прокуратура потребовала принять меры. Требование справедливое. Вот только письмо пришло в начале июня.



— Не кажется ли вам, что это предостережение либо запоздало, либо противоречит законам физики? И какие меры ликвидации наледи мне надо предпринять? — пишет Денис Георгиевский.

