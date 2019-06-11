Губернатор наградил лучших работников Ярославской области: фоторепортаж

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Кто оказался среди награждённых
Среди присутствующих есть учителя, военнослужащие и бизнесмены
Фото: правительство Ярославской области
Губернатор Дмитрий Миронов вручил награды ярославцам, которые внесли вклад в развитие нашей области. Среди них были представители сферы культуры: директора музея истории города Валерий Величко и театра кукол Дмитрий Стрекалов. Их наградили медалями «За труды во благо земли Ярославской» II степени. Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова отмечен писатель Юрий Бородкин.
Среди награждённых были преподаватели. Благодарность президента Российской Федерации получили тренер школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Сергей Самсонов и учитель провинциального колледжа Елена Шарунова. Медаль «За труды во благо земли Ярославской» II степени вручили советнику ректора Рыбинского авиационного технического университета Валерию Полетаеву. Директор ярославской детской школы искусств Елена Потуданская получила почетный знак Алексея Петровича Мельгунова.
— Все вы давно и плодотворно трудитесь во имя процветания ярославского края, на благо его жителей. Эти цели являются главными и для правительства области, — сказал Дмитрий Миронов. — Добиваясь их, мы, конечно, не можем не думать об эффективности тех или иных проектов и программ. Успешная реализация любых планов во многом зависит от энтузиазма и творческого отношения к делу конкретных людей. Все, кто присутствует сегодня в этом зале, своим примером доказали, что «личный вклад» и «персональная ответственность» — это не просто красивые слова. Это решающий фактор в успехе любого дела.
Региональные награды — почётные знаки Алексея Петровича Мельгунова получили председатель Всероссийского общества инвалидов Александр Фролов, представитель правительства Республики Дагестан Асланбег Далгатов и председатель Российского союза ветеранов Дмитрий Ефимов.
А недавно губернатор наградил 12 ярославских семей. Он вручил им медали и 30 тысяч рублей. Читайте, чем они отличились.
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