Губернатор наградил лучших работников Ярославской области: фоторепортаж

— Все вы давно и плодотворно трудитесь во имя процветания ярославского края, на благо его жителей. Эти цели являются главными и для правительства области, — сказал Дмитрий Миронов. — Добиваясь их, мы, конечно, не можем не думать об эффективности тех или иных проектов и программ. Успешная реализация любых планов во многом зависит от энтузиазма и творческого отношения к делу конкретных людей. Все, кто присутствует сегодня в этом зале, своим примером доказали, что «личный вклад» и «персональная ответственность» — это не просто красивые слова. Это решающий фактор в успехе любого дела.

