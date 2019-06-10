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Город

«Тут крысы пешком ходят»: в ярославском дворе контейнерные площадки превратились в свалку

Что ответили в мэрии

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Жители домов уверяют, что в таком виде контейнерные площадки находятся уже месяц

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Жители Пятёрки бьют тревогу. Контейнерные площадки, стоящие во дворах на улице Белинского, стали больше напоминать свалку. Люди отчаялись и разместили фото в соцсетях.

— Такое творится на улице Белинского уже месяц, — написали ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Тут крысы ходят пешком у помойки, не знаешь, как к ней и подступиться. В какой вид превратили город — это же страх просто.

В мэрии города сообщили, что за эти контейнерные площадки управляющая компания Ленинского района не отвечает, но от мусора местных жителей пообещали избавить.

— На этой территории нет управляющей компании, — рассказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин. — У этих домов непосредственная форма управления. Территориальная администрация взяла объект на контроль, в ближайшее время мусор будет убран.

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

мусорсвалка

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
10 июн 2019 в 20:20

по поводу этой свалки я звонила на телефон 40 40 40 в течение 2месяцев-бесполезно

Гость
10 июн 2019 в 20:17

глава Администрации живёт в соседнем дворе и в курсе давно, т.к. люди пишут