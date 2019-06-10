«Тут крысы пешком ходят»: в ярославском дворе контейнерные площадки превратились в свалку

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Что ответили в мэрии
Жители домов уверяют, что в таком виде контейнерные площадки находятся уже месяц
Жители Пятёрки бьют тревогу. Контейнерные площадки, стоящие во дворах на улице Белинского, стали больше напоминать свалку. Люди отчаялись и разместили фото в соцсетях.
— Такое творится на улице Белинского уже месяц, — написали ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Тут крысы ходят пешком у помойки, не знаешь, как к ней и подступиться. В какой вид превратили город — это же страх просто.
В мэрии города сообщили, что за эти контейнерные площадки управляющая компания Ленинского района не отвечает, но от мусора местных жителей пообещали избавить.
— На этой территории нет управляющей компании, — рассказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин. — У этих домов непосредственная форма управления. Территориальная администрация взяла объект на контроль, в ближайшее время мусор будет убран.