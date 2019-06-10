«Тут крысы пешком ходят»: в ярославском дворе контейнерные площадки превратились в свалку

Жители Пятёрки бьют тревогу. Контейнерные площадки, стоящие во дворах на улице Белинского, стали больше напоминать свалку. Люди отчаялись и разместили фото в соцсетях.



— Такое творится на улице Белинского уже месяц, — написали ярославцы в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Тут крысы ходят пешком у помойки, не знаешь, как к ней и подступиться. В какой вид превратили город — это же страх просто.



В мэрии города сообщили, что за эти контейнерные площадки управляющая компания Ленинского района не отвечает, но от мусора местных жителей пообещали избавить.

