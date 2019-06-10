В отделении почты в Ярославле отказались отправлять слишком ценную посылку

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Что ответили на это в центральном офисе
Отправить согласились, но только первым классом
Жительнице Ярославля Елене Туовой отказали в отправке посылки с объявленной ценностью. Женщина пыталась это сделать в нескольких почтовых отделениях, в том числе в центральном отделении на Богоявленской площади, но натыкалась на особые условия.
— Мне предложили ее отправить, но только первым классом. Я отказалась, так как стоимость отправки возросла почти в два раза. Тогда мне ее отказались отправлять вообще, аргументируя распоряжением начальника ярославского отделения почты, что посылки весом до 2,5 кг отправляются только первым классом и никак больше, — рассказывает Елена Туова. — По телефону горячей линии мне сказали, что навязанные услуги незаконны, но ситуация от этого не изменилась.
В пресс-службе ярославского филиала «Почты России» подтвердили, что сотрудники отделений должны принять эту посылку.
— Во время отправки регистрируемого почтового отправления при соблюдении требований к характеру вложения и упаковки отправления клиент принимает самостоятельное решение о выборе способа его пересылки. Подробные условия также размещены в клиентских залах почтовых отделений в информационных папках и на сайте «Почты России», — объясняет главный специалист по корпоративным коммуникациям ярославского филиала «Почты России» Геннадий Додохов. — С сотрудниками данного отделения будет проведен дополнительный инструктаж о порядке и строгом соблюдении оказания услуг почтовой связи. Должностные лица, оказывающие услуги ненадлежащим образом, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности. По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону горячей линии 8 800 100-00-00, по электронной почте, в мобильном приложении и в официальных группах «Почты России» в социальных сетях.
Ярославцы нередко сталкиваются с проблемами на почте. Недавно ярославцу пришлось два раза заплатить за посылку из Америки, потому что с первого раза «Почта России» доставить её не смогла.