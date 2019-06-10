В отделении почты в Ярославле отказались отправлять слишком ценную посылку

Жительнице Ярославля Елене Туовой отказали в отправке посылки с объявленной ценностью. Женщина пыталась это сделать в нескольких почтовых отделениях, в том числе в центральном отделении на Богоявленской площади, но натыкалась на особые условия.

— Мне предложили ее отправить, но только первым классом. Я отказалась, так как стоимость отправки возросла почти в два раза. Тогда мне ее отказались отправлять вообще, аргументируя распоряжением начальника ярославского отделения почты, что посылки весом до 2,5 кг отправляются только первым классом и никак больше, — рассказывает Елена Туова. — По телефону горячей линии мне сказали, что навязанные услуги незаконны, но ситуация от этого не изменилась.