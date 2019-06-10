Всё ради селфи: в Рыбинске подростки залезли на верхушку моста

В Рыбинске двое подростков ради веселья залезли на верхушку Волжского моста. Высота пролётов, куда забрались люди, около 20 метров над рекой. Хулиганов сняли на камеру местные жители, осудив такое поведение в соцсетях.

— Никогда не понимал тех людей, которые ради фотки рискуют жизнью. От этой фотки вы не станете умнее, красивее или сильнее, — высказался Глеб Мордашов.



Однако нашлось немало и тех, кто не осудил подростков. Рыбинцы начали признаваться, что многие делали так же.

— Я сам там два раза бывал лет в 14, — признался в группе «Подслушано в Рыбинске» Алексей Сергеев.