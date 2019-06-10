Всё ради селфи: в Рыбинске подростки залезли на верхушку моста

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И получили шквал осуждения в соцсетях
Люди залезли на высоту в 20 метров над Волгой
В Рыбинске двое подростков ради веселья залезли на верхушку Волжского моста. Высота пролётов, куда забрались люди, около 20 метров над рекой. Хулиганов сняли на камеру местные жители, осудив такое поведение в соцсетях.
— Никогда не понимал тех людей, которые ради фотки рискуют жизнью. От этой фотки вы не станете умнее, красивее или сильнее, — высказался Глеб Мордашов.
Однако нашлось немало и тех, кто не осудил подростков. Рыбинцы начали признаваться, что многие делали так же.
— Я сам там два раза бывал лет в 14, — признался в группе «Подслушано в Рыбинске» Алексей Сергеев.
— Там невероятно красиво ночью. Особенно когда проходит теплоход. Мой поступок был давно, лет 10 назад. Сейчас не решусь. Да и 15 суток со штрафом не входят в планы, — рассказал о своём опыте Илья Петров.
— Да многие себя не помнят! Да, мы не делали селфи. Но гордо говорили, как там классно, — поделился воспоминаниями Антон Цветков.