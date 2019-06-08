«Спидометры сломаны у всех»: в Ярославле автомобилисты вычислили завышающую скорость камеру-радар

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Водители уверяют, что не нарушали правила, но штрафы им всё равно приходят
Таксисты осторожничают в районе камеры-радара, но им всё равно приходят штрафы
В Ярославле автомобилисты дружно начали жаловаться, что им ГИБДД выписывает штрафы за нарушения, которых они не совершали. Речь идёт о превышении скоростного режима. Не везде, а в одном конкретном месте.
— Там стоит знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч, — объяснил водитель такси Руслан Зарипов. — Я это место хорошо знаю, поэтому никогда не нарушаю. Я, конечно, проезжаю здесь со скоростью около 50 км/ч, понимая, что за превышение до 20 км/ч по закону ничего не будет. Но мне пришло «письмо счастья», где было написано, что я здесь ехал 63 км/ч, а такого быть не могло.
Речь идёт о камере-радаре на Тутаевском шоссе, которая стоит около остановки транспорта «Больница № 9».
— Мне тоже с этого места штраф прилетел, — жалуется Нина Лыткина. — Я в том месте адрес нужный искала и никак не могла разогнаться больше 60 км/ч.
Автомобилисты стали выкладывать фото своих штрафных квитанций в интернете, и оказалось, что таких людей много, — в комментариях десятки автомобилистов накидали снимков и историй о том, что с ними произошло то же самое.
— Теперь никто из них уже не докажет, что не нарушал скоростной режим, — уверен активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Тем не менее нужно обратиться в ГИБДД с требованием провести экспертизу и проверить работу камеры-радара. Даже если выяснится, что она работает некорректно, штраф уже никто не компенсирует, но других людей убережёт.
Тем временем нашлись автомобилисты, которых устраивает работа скандальной камеры. Они говорят, что если не нарушать ПДД, то и камера тебе ничего не пририсует лишнего.
— Я в этом месте проезжаю каждый день, как минимум два раза, а бывает и больше, — поделился наблюдениями житель Брагино Марк Нуждин. — Да, в этом месте стоит знак «40», и я здесь не гоняю. Но бывает, конечно, и проезжаю этот участок под 50 км/ч. Ни разу штрафа мне не приходило.
Лимиты скорости сделают жёстче, а штрафы за нарушения — выше: идея зреет ещё с прошлого года и обретает всё более реальные черты. Самое популярное водительское заблуждение о скорости — это суждение такого рода: если я ехал в пределах скоростных лимитов, я не нарушал. На самом деле соблюдение лимитов — лишь одно из условий, а другое, менее явное, прописано в пункте 10.1 ПДД, который предписывает выбирать скорость согласно условиям движения, то есть видимости, качеству полотна, плотности трафика и так далее. Пункт 10.1 ПДД настолько важен, что мы посвящали ему отдельный выпуск. Именно его нарушение чаще всего отправляет водителей на нары. А вот второе заблуждение: многие уверены, что с 2013 года скоростные лимиты поднялись на 20 км/ч, то есть в городе теперь разрешено ездить 80 км/ч, на трассе — 110 км/ч и так далее. Об этом отдельно — в нашем выпуске «ПДД для бывалых».