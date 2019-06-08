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Город

«Спидометры сломаны у всех»: в Ярославле автомобилисты вычислили завышающую скорость камеру-радар

Водители уверяют, что не нарушали правила, но штрафы им всё равно приходят

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Таксисты осторожничают в районе камеры-радара, но им всё равно приходят штрафы

Фото: Александра Савельева

В Ярославле автомобилисты дружно начали жаловаться, что им ГИБДД выписывает штрафы за нарушения, которых они не совершали. Речь идёт о превышении скоростного режима. Не везде, а в одном конкретном месте.

— Там стоит знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч, — объяснил водитель такси Руслан Зарипов. — Я это место хорошо знаю, поэтому никогда не нарушаю. Я, конечно, проезжаю здесь со скоростью около 50 км/ч, понимая, что за превышение до 20 км/ч по закону ничего не будет. Но мне пришло «письмо счастья», где было написано, что я здесь ехал 63 км/ч, а такого быть не могло.

Речь идёт о камере-радаре на Тутаевском шоссе, которая стоит около остановки транспорта «Больница № 9».

— Мне тоже с этого места штраф прилетел, — жалуется Нина Лыткина. — Я в том месте адрес нужный искала и никак не могла разогнаться больше 60 км/ч.

Автомобилисты стали выкладывать фото своих штрафных квитанций в интернете, и оказалось, что таких людей много, — в комментариях десятки автомобилистов накидали снимков и историй о том, что с ними произошло то же самое.

— Теперь никто из них уже не докажет, что не нарушал скоростной режим, — уверен активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — Тем не менее нужно обратиться в ГИБДД с требованием провести экспертизу и проверить работу камеры-радара. Даже если выяснится, что она работает некорректно, штраф уже никто не компенсирует, но других людей убережёт.

Люди уверены, что не могли ехать мимо этой камеры-радара быстрее, чем 60 км/ч

Фото: Андрей Зонтов / Vk.com

Тем временем нашлись автомобилисты, которых устраивает работа скандальной камеры. Они говорят, что если не нарушать ПДД, то и камера тебе ничего не пририсует лишнего.

— Я в этом месте проезжаю каждый день, как минимум два раза, а бывает и больше, — поделился наблюдениями житель Брагино Марк Нуждин. — Да, в этом месте стоит знак «40», и я здесь не гоняю. Но бывает, конечно, и проезжаю этот участок под 50 км/ч. Ни разу штрафа мне не приходило.

Лимиты скорости сделают жёстче, а штрафы за нарушения — выше: идея зреет ещё с прошлого года и обретает всё более реальные черты. Самое популярное водительское заблуждение о скорости — это суждение такого рода: если я ехал в пределах скоростных лимитов, я не нарушал. На самом деле соблюдение лимитов — лишь одно из условий, а другое, менее явное, прописано в пункте 10.1 ПДД, который предписывает выбирать скорость согласно условиям движения, то есть видимости, качеству полотна, плотности трафика и так далее. Пункт 10.1 ПДД настолько важен, что мы посвящали ему отдельный выпуск. Именно его нарушение чаще всего отправляет водителей на нары. А вот второе заблуждение: многие уверены, что с 2013 года скоростные лимиты поднялись на 20 км/ч, то есть в городе теперь разрешено ездить 80 км/ч, на трассе — 110 км/ч и так далее. Об этом отдельно — в нашем выпуске «ПДД для бывалых».

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