Афиша 76.RU: городские экскурсии и музыкальные вечера в губернаторском саду

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В выходные надо гулять!
Лето — отличное время для долгих прогулок, выездов на природу, посещения театров, выставок, концертов. Хочется веселья! Собрали для вас афишу событий в Ярославле на 8 и 9 июня.
Открытие сезона музыкальных выходных в губернаторском саду
Концерт на свежем воздухе в окружении губернаторского сада на Волжской набережной — отличный план на вечер субботы. Для гостей сыграет OverDrive Blues Band.
Где: Губернаторский сад, Волжская набережная, 23.
Когда: 8 июня в 18:30.
Почём: 200 рублей (билеты в кассе музея).
Экскурсия об истории ярославских улиц
Каждую субботу торговый центр «Аура» устраивает бесплатные пешеходные экскурсии-прогулки. На этот раз можно услышать рассказ об улице Данилова (Пушкина). Завершится прогулка дегустацией кофе.
Где: памятник Фёдору Волкову.
Когда: 8 июня в 13:30.
Почём: бесплатно
Крошка моя, я по тебе скучаю
Да, это они. «Руки Вверх!» приезжают в Ярославль в это воскресенье, 9 июня. Они выступят в «Арене-2000». Билетов на концерт осталось уже не так много, но они ещё есть. Все песни, по которым вы скучали, и кое-что новенькое — позвольте себе вспомнить эти годы!
Где: «Арена-2000».
Когда: 9 июня в 20:00.
Почём: сектора 1500–2500, танцпол — от 2500 рублей.
Историческая прогулка по Перекопу
Самый лучший способ узнать «Красный Перекоп» — пройтись по его улицам и дворам, почувствовать историю этого места не через книги, а через архитектуру старинных зданий и образы района, сохранившиеся или утраченные, но все ещё живущие в памяти людей.
Где: улица Стачек, 64.
Когда: 8 июня в 13:00.
Почём: 350 рублей.
Также в выходные можно покататься на речном трамвайчике: мы уже публиковали полный график его работы.