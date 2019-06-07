Афиша 76.RU: городские экскурсии и музыкальные вечера в губернаторском саду

Лето — отличное время для долгих прогулок, выездов на природу, посещения театров, выставок, концертов. Хочется веселья! Собрали для вас афишу событий в Ярославле на 8 и 9 июня. Открытие сезона музыкальных выходных в губернаторском саду

Музыкальные вечера в музее чудесны Фото: Ярославский художественный музей

Концерт на свежем воздухе в окружении губернаторского сада на Волжской набережной — отличный план на вечер субботы. Для гостей сыграет OverDrive Blues Band.

Где: Губернаторский сад, Волжская набережная, 23.

Когда: 8 июня в 18:30.

Почём: 200 рублей (билеты в кассе музея).



Экскурсия об истории ярославских улиц

Экскурсия начнётся от памятника Фёдору Волкову на одноимённой площади Фото: Александра Савельева / 76.RU

Каждую субботу торговый центр «Аура» устраивает бесплатные пешеходные экскурсии-прогулки. На этот раз можно услышать рассказ об улице Данилова (Пушкина). Завершится прогулка дегустацией кофе.

Где: памятник Фёдору Волкову.

Когда: 8 июня в 13:30.

Почём: бесплатно



Крошка моя, я по тебе скучаю

Вспоминаем любимые хиты 2000-х Фото: Rukivverh.ru

Да, это они. «Руки Вверх!» приезжают в Ярославль в это воскресенье, 9 июня. Они выступят в «Арене-2000». Билетов на концерт осталось уже не так много, но они ещё есть. Все песни, по которым вы скучали, и кое-что новенькое — позвольте себе вспомнить эти годы!

Где: «Арена-2000».

Когда: 9 июня в 20:00.

Почём: сектора 1500–2500, танцпол — от 2500 рублей.

Историческая прогулка по Перекопу

Так выглядела фабрика «Красный Перекоп» в годы расцвета Фото: Kulturnyy-tsentr-textil.timepad.ru

Самый лучший способ узнать «Красный Перекоп» — пройтись по его улицам и дворам, почувствовать историю этого места не через книги, а через архитектуру старинных зданий и образы района, сохранившиеся или утраченные, но все ещё живущие в памяти людей. Где: улица Стачек, 64.

Когда: 8 июня в 13:00.

Почём: 350 рублей.