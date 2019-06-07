У ярославца за долги арестовали свадебное платье

Судебные приставы готовы описать за долги практически любое имущество. Так, у ярославца арестовали свадебное платье. Мужчина задолжал 17 тысяч рублей.

Ярославец имеет собственный свадебный салон.

— Судебными приставами был наложен арест на находящееся в продаже свадебное платье. Когда уже был готов акт описи имущества, к удивлению судебных приставов, в свадебном салоне чудесным образом появился должник с денежными средствами для оплаты долга, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Платье в салоне в Заволжском районе всё-таки оставили.