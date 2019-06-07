У ярославца за долги арестовали свадебное платье

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Долг был меньше 20 тысяч рублей
У мужчины есть собственный свадебный салон
Судебные приставы готовы описать за долги практически любое имущество. Так, у ярославца арестовали свадебное платье. Мужчина задолжал 17 тысяч рублей.
Ярославец имеет собственный свадебный салон.
— Судебными приставами был наложен арест на находящееся в продаже свадебное платье. Когда уже был готов акт описи имущества, к удивлению судебных приставов, в свадебном салоне чудесным образом появился должник с денежными средствами для оплаты долга, — рассказали в УФССП по Ярославской области.
Платье в салоне в Заволжском районе всё-таки оставили.
Недавно у отца шестерых детей за долги арестовали «Инфинити». Также приставы выпустили собственный календарь характеров должников, рассказав, в год какого животного рождаются нерадивые родители-алиментщики.