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Город

У ярославца за долги арестовали свадебное платье

Долг был меньше 20 тысяч рублей

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У мужчины есть собственный свадебный салон

Фото: УФССП по Ярославской области 

Судебные приставы готовы описать за долги практически любое имущество. Так, у ярославца арестовали свадебное платье. Мужчина задолжал 17 тысяч рублей.

Ярославец имеет собственный свадебный салон. 

— Судебными приставами был наложен арест на находящееся в продаже свадебное платье. Когда уже был готов акт описи имущества, к удивлению судебных приставов, в свадебном салоне чудесным образом появился должник с денежными средствами для оплаты долга, — рассказали в УФССП по Ярославской области. 

Платье в салоне в Заволжском районе всё-таки оставили. 

Недавно у отца шестерых детей за долги арестовали «Инфинити». Также приставы выпустили собственный календарь характеров должников, рассказав, в год какого животного рождаются нерадивые родители-алиментщики. 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Судебные приставы

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