В Ярославле кошка родила котят в маршрутке. И её выкинули на конечной

Ярославские волонтёры просят помощи для кошечки, которую подобрали на конечной остановке маршрутки № 98 в Заволжском районе. Животное лежало в ведре из-под краски с тремя новорождёнными котятами персикового цвета, один из которых погиб. История у кошки оказалась печальная.

— Видимо, кошка забежала в маршрутку на одной из остановок. Там и окотилась, прямо в ведре из-под краски. Кондуктор только и сказала «сейчас выбросим», — рассказала волонтёр Мария Чекалова. — Мне кажется, она должна ещё родить, потому что живот у неё круглый. Она могла от шока перестать рожать. Сейчас она у меня, но скоро отвезём её в клинику.