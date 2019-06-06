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Город

В Ярославле кошка родила котят в маршрутке. И её выкинули на конечной

Несчастную мать нашли в траве у остановки

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Бедное животное без сил лежало в ведре

Фото: Мария Чекалова / Vk.com

Ярославские волонтёры просят помощи для кошечки, которую подобрали на конечной остановке маршрутки № 98 в Заволжском районе. Животное лежало в ведре из-под краски с тремя новорождёнными котятами персикового цвета, один из которых погиб. История у кошки оказалась печальная. 

— Видимо, кошка забежала в маршрутку на одной из остановок. Там и окотилась, прямо в ведре из-под краски. Кондуктор только и сказала «сейчас выбросим», — рассказала волонтёр Мария Чекалова. — Мне кажется, она должна ещё родить, потому что живот у неё круглый. Она могла от шока перестать рожать. Сейчас она у меня, но скоро отвезём её в клинику. 

У кошки проблема с одним глазом

Фото: Мария Чекалова / Vk.com

У животного проблемы с одним глазом, он почти не открывается. За помощь кошке взялись волонтёры ярославского приюта «Зоошанс».

Недавно мы ездили в гости к жительнице Ярославля, которая поселила в своей квартире 50 кошек. А ещё читайте истории бездомных собак, которых выкинули хозяева.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
6 июн 2019 в 18:42

Маша, как всегда, молодец. А тетка-кондуктор - злой упырь, пусть бумеранг ее "добра" возвратится к ней же

Гость
6 июн 2019 в 17:52

Молодцы которые помогли кошке .