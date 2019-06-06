Юрты, деньги, рок-н-ролл: москвичи получат миллиард на строительство экофермы в Ярославской области

В Ярославской области появится ещё одно туристическое место с уклоном на экотуризм — рекреационный комплекс «Джао Да!ча». Его уже начали строить в Переславском районе вблизи посёлка Ивановское. В проект частного комплекса привлекли миллиард рублей инвестиций. Соглашение с инвестором (ООО «Технопром» — организация, также занимающаяся питанием) подписал на Петербургском экономическом форуме губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

— Ставка делается не только на создание в регионе нового формата экологического туризма и органического пищевого производства, но и на бережное отношение к природным ресурсам, экологии, — сказал Миронов.