Юрты, деньги, рок-н-ролл: москвичи получат миллиард на строительство экофермы в Ярославской области

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Правительство региона поможет учредителям сети баров России, начавшим модный проект
Такими будут домики для проживания на новом курорте
В Ярославской области появится ещё одно туристическое место с уклоном на экотуризм — рекреационный комплекс «Джао Да!ча». Его уже начали строить в Переславском районе вблизи посёлка Ивановское. В проект частного комплекса привлекли миллиард рублей инвестиций. Соглашение с инвестором (ООО «Технопром» — организация, также занимающаяся питанием) подписал на Петербургском экономическом форуме губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
— Ставка делается не только на создание в регионе нового формата экологического туризма и органического пищевого производства, но и на бережное отношение к природным ресурсам, экологии, — сказал Миронов.
Комплекс будет огромным: с рестораном и бассейном, комплексом деревянных домов для проживания, среди которых найдётся даже юрта, с палаточным лагерем, скотным двором и конюшней, теплицами, трассой для гонок по бездорожью на квадроциклах и специальными прогулочными тропами. Здесь же планируют большой музыкальный фестиваль в августе — ждут NOIZ MC, Пелагею, Дельфина, Найка Борзова, Markscheider Kunst и других звезд. Жить как раз предлагают либо в домиках и юртах, либо в кемпинге со своей палаткой.
Большим проектом занимаются большие люди — компания «Станция П». По данным федеральной налоговой службы, компания зарегистрирована в Москве. Среди её учредителей бизнесмены Владимир Джао (руководитель крупной компании «Аэромар», поставляющей бортовое питание в самолёты), Алексей Кузьмин (входит в список учредителей бизнеса, связанного с ресторанным питанием) и Ирина Паперная (соучредитель и PR-директор клуба «Китайский летчик Джао Да»). Теперь они займутся бизнесом на территории Ярославской области.
Также в правительстве региона заявили, что готовы предоставлять инвестору меры господдержки.