«Вырубайте любыми способами»: в Ярославле власти попросили людей самих вырубать борщевик

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Биологи говорят что, если сорняк вырос у вас под окнами, то это не поможет
В Ярославле жители города жалуются на борщевик из разных районов города
В Ярославле чиновники городской администрации сообщили, что продолжают борьбу с борщевиком Сосновского. По крайней мере, в посёлке Резинотехника в Заволжском районе. Причём похвастались, что специалисты «Спецавтохозяйства» рубят ядовитые сорняки с помощью трактора и мотокос, ещё и в специальной защитной одежде.
— Своевременное скашивание подавляет борщевик и приносит результаты, — намекнул глава Заволжского района Андрей Мамонтов собственникам частных домов, что у них во дворах никто рубить борщевик не намерен. — Хотелось бы также обратиться ко всем собственникам индивидуальных жилых домов. Мы видим, что даже у них вдоль заборов растёт борщевик. И жители ничего с ним не делают, не обращают внимания. Поэтому просим любыми способами вырубать его.
Правда, как это делать правильно, где брать трактора и защитную одежду, чиновник пояснить не удосужился.
А вот биологи уверяют, что всё, что творит сейчас мэрия по борьбе с борщевиком, — это сизифов труд.
— Борщевик нужно выкапывать вместе с 5–6 метрами грунта в глубину и вывозить всё это на специальный полигон, а на это место завезти новый грунт, — объяснила заведующая кафедрой зоологии и физиологии биофака ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Есть, конечно, способ справиться людям и вручную с борщевиком около дома, но только в том случае, если это единичные кустарники. Нужно срезать шляпки, выкинуть их, а в полые стебельки налить жидкость «Раундап». Она полностью убьёт опасное растение. Но стоит понимать, что после этого года три не стоит ничего высаживать из съедобных культур в этом месте — средство очень токсичное. По этой причине оно даже запрещено для использования в Европе. Что касается «полить бензином или чем-то ещё», то это поможет лишь временно. Борщевик — растение хитрое: оно чувствует опасность и приостанавливает на пару лет рост, а потом продолжает разрастаться.
Листья и плоды борщевика Сосновского содержат фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность организма к ультрафиолету. После соприкосновения кожи с соком растения на ней появляются ожоги второй степени с пузырями, заполненными жидкостью. В солнечные дни эффект усиливается, и ожоги проявляются быстрее и сильнее. Отмечались случаи наступления слепоты при попадании сока борщевика в глаза. При поражении соком борщевика больше 80% кожи наступает смерть.
С середины XX века борщевик культивировался в СССР как силосное. Потом выяснилось, что оно легко дичает и проникает в экосистемы, практически полностью разрушая их. Эти обстоятельства и понимание, что растение оказалось очень опасным для человека, послужили поводом для отказа от попыток промышленного культивирования. Но растение уже разрослось и до сих пор угрожает жителям современной России.