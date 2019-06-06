«Вырубайте любыми способами»: в Ярославле власти попросили людей самих вырубать борщевик

В Ярославле чиновники городской администрации сообщили, что продолжают борьбу с борщевиком Сосновского. По крайней мере, в посёлке Резинотехника в Заволжском районе. Причём похвастались, что специалисты «Спецавтохозяйства» рубят ядовитые сорняки с помощью трактора и мотокос, ещё и в специальной защитной одежде.

— Своевременное скашивание подавляет борщевик и приносит результаты, — намекнул глава Заволжского района Андрей Мамонтов собственникам частных домов, что у них во дворах никто рубить борщевик не намерен. — Хотелось бы также обратиться ко всем собственникам индивидуальных жилых домов. Мы видим, что даже у них вдоль заборов растёт борщевик. И жители ничего с ним не делают, не обращают внимания. Поэтому просим любыми способами вырубать его.



Правда, как это делать правильно, где брать трактора и защитную одежду, чиновник пояснить не удосужился.



А вот биологи уверяют, что всё, что творит сейчас мэрия по борьбе с борщевиком, — это сизифов труд.

— Борщевик нужно выкапывать вместе с 5–6 метрами грунта в глубину и вывозить всё это на специальный полигон, а на это место завезти новый грунт, — объяснила заведующая кафедрой зоологии и физиологии биофака ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Есть, конечно, способ справиться людям и вручную с борщевиком около дома, но только в том случае, если это единичные кустарники. Нужно срезать шляпки, выкинуть их, а в полые стебельки налить жидкость «Раундап». Она полностью убьёт опасное растение. Но стоит понимать, что после этого года три не стоит ничего высаживать из съедобных культур в этом месте — средство очень токсичное. По этой причине оно даже запрещено для использования в Европе. Что касается «полить бензином или чем-то ещё», то это поможет лишь временно. Борщевик — растение хитрое: оно чувствует опасность и приостанавливает на пару лет рост, а потом продолжает разрастаться.

