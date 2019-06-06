Будет ходить до осени: публикуем расписание речного трамвайчика на всё лето

После скандала с попыткой закрыть речной трамвайчик в Ярославле, его всё-таки сохранили и запустили по всем существующим направлениям. Теплоход «Москва» будет ходить по Волге всё лето и захватит немного осени — речная навигация продлится до 30 сентября.



— Оказание услуг осуществляется двумя пассажирскими теплоходами с количеством мест для сидения 225–250 единиц, отнесенными к классу «Р» согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации, — уточняется в документации по запуску речного трамвайчика.

