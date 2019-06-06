Будет ходить до осени: публикуем расписание речного трамвайчика на всё лето

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Покататься на нём в Ярославле можно будет до конца сентября
В этом году проезд на речном трамвайчике подорожал. Но действуют льготы
После скандала с попыткой закрыть речной трамвайчик в Ярославле, его всё-таки сохранили и запустили по всем существующим направлениям. Теплоход «Москва» будет ходить по Волге всё лето и захватит немного осени — речная навигация продлится до 30 сентября.
— Оказание услуг осуществляется двумя пассажирскими теплоходами с количеством мест для сидения 225–250 единиц, отнесенными к классу «Р» согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации, — уточняется в документации по запуску речного трамвайчика.
Стоимость проезда в этом году повысилась и составила 32 рубля по городу и до 100 рублей в конечные пункты разных направлений.
Публикуем полное расписание работы речного трамвайчика по всем направлениям.
Речной вокзал — Толга — Речной вокзал
Речной вокзал — Вакарево — Речной вокзал
Речной вокзал — Константиново — Речной вокзал
Речной вокзал — Новые Ченцы — Речной вокзал