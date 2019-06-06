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Город
Речной трамвайчик

Будет ходить до осени: публикуем расписание речного трамвайчика на всё лето

Покататься на нём в Ярославле можно будет до конца сентября

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В этом году проезд на речном трамвайчике подорожал. Но действуют льготы 

Фото: Александра Савельева

После скандала с попыткой закрыть речной трамвайчик в Ярославле, его всё-таки сохранили и запустили по всем существующим направлениям. Теплоход «Москва» будет ходить по Волге всё лето и захватит немного осени — речная навигация продлится до 30 сентября. 

— Оказание услуг осуществляется двумя пассажирскими теплоходами с количеством мест для сидения 225–250 единиц, отнесенными к классу «Р» согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации, — уточняется в документации по запуску речного трамвайчика. 

Стоимость проезда в этом году повысилась и составила 32 рубля по городу и до 100 рублей в конечные пункты разных направлений.

Публикуем полное расписание работы речного трамвайчика по всем направлениям.

Речной вокзал — Толга — Речной вокзал

Речной вокзал — Вакарево — Речной вокзал

Речной вокзал — Константиново — Речной вокзал

Речной вокзал — Новые Ченцы — Речной вокзал

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речной трамвайлетнее расписание

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КОММЕНТАРИИ (1)

Навигация
6 июн 2019 в 13:39

Хорошая навигация до 30 мая))