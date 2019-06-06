На ремонт набережной, которую разгромили рыбинские вандалы, потратят более 600 тысяч рублей

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Что сделают на эти деньги и когда закончат ремонт
Сейчас рабочие чистят поверхность набережной, на которую положат гранитную плитку
В Рыбинске начали восстанавливать смотровую площадку на Волжской набережной, которую вандалы разгромили в августе прошлого года. Бригада рабочих уже готовится к укладке гранита. Обещают закончить до 3 июля.
— В течение месяца, по условиям контракта, организация, определившаяся по итогам аукциона, должна приобрести часть материалов и восстановить облицовочное покрытие, — пояснил директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.
На ремонт уйдёт более 600 тысяч рублей. Часть плит закупили еще зимой.
Похожий случай был в Ярославле. Осенью компания разгромила смотровую площадку на Стрелке. Их хулиганство попало на камеры.