На ремонт набережной, которую разгромили рыбинские вандалы, потратят более 600 тысяч рублей

В Рыбинске начали восстанавливать смотровую площадку на Волжской набережной, которую вандалы разгромили в августе прошлого года. Бригада рабочих уже готовится к укладке гранита. Обещают закончить до 3 июля.



— В течение месяца, по условиям контракта, организация, определившаяся по итогам аукциона, должна приобрести часть материалов и восстановить облицовочное покрытие, — пояснил директор МБУ «Управление городского хозяйства» Александр Ермилов.



На ремонт уйдёт более 600 тысяч рублей. Часть плит закупили еще зимой.

