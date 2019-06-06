19 организаций Ярославской области получили президентские гранты: на что потратят миллионы

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации определил победителей первого конкурса 2019 года. В их число вошли 19 проектов из Ярославской области. Общая сумма, которую выделили одобренным заявкам, составила больше 17 миллионов рублей. Мы посмотрели победившие в конкурсе проекты и узнали, на что организации прочили деньги.

На фестивали и праздники

809 тысяч 209 рублей выделили на проведение праздника Иван Купала и фестиваля ремёсел «Weekend истории». Он будет проводиться на территории «Города мастеров» в селе Поводнево 6 июля этого года.



Патриотический проект «День культуры в русской провинции» выиграл 943 тысяч 273 рубля. Деньги потратят на празднование в этом году на празднование 125-летия Ярославского фотографического общества, 60 лет Верхневолжской археологической экспедиции и 125 лет со дня рождения Фёдора Толбухина.

На социальные проекты для пенсионеров и инвалидов

Ярославский проект для подготовки инвалидов и пенсионеров в качестве консультантов в сфере ЖКХ выиграл 1 миллион 359 тысяч 330 рублей.

— Планируется, что в дальнейшем участники проекта смогут стать председателями советов многоквартирных домов на платной основе или будут выбраны председателями ТСЖ и официально трудоустроены в этих организациях, — рассказали авторы проекта.

365 тысяч 954 рубля получит поисково-спасательный отряд «Ярспас» на тренинги пожилых людей для безопасного похода в лес. Также на эти деньги будут распространять листовки-памятки и показывать обучающий ролик.

Некрасовскому отделению общества инвалидов выделили 448 тысяч 881 рублю на многопрофильный выездной лагерь.



340 тысяч 492 рубля выиграл проект «Школа родителей: новые возможности». Он разработан, чтобы поделиться опытом и улучшить жизнь родителям детей-инвалидов.

Чтобы сломать стереотипы о людях с инвалидностью на 499 тысяч 896 рублей гранта, в Ярославле устроят фотовыставку и проведут дефиле. Главными участниками станут люди с ограниченными возможностями. Стилисты придумают им образ, который не скроет их инвалидность, а покажет, что каждый участник по-своему красив.

446 тысяч 267 рублей получил проект для пенсионеров «Важно быть услышанным». Он призван мотивировать людей старшего возраста на социальную активность, общение с молодёжью. Пенсионеров будут учить делать презентацию для выступления, ораторскому мастерству публичных выступлений, отвечать на вопросы молодёжи, вести диалог.

494 тысячи 460 рублей выделено на проведение театрального фестиваля для инвалидов по зрению «Снимите свои маски».

На детей

На «Лабораторию одарённых дошколят» выделили 499 тысяч 571 рубль. Здесь дети смогут изучать физику, химию, биологию и астрономию, проводить эксперименты и создавать свои мини-проекты.



Для того чтобы заинтересовать детей из сёл учёбой, выделен 1 миллион 481 тысяча 546 рублей. На эти деньги в сельских школах будут проводить образовательные конкурсы, различного уровня олимпиады, а также знакомить с различными образовательными центрами Ярославской области: «Кванториум», «Музей занимательных наук Эйнштейна», «Умный Ярославль» и другими.

Рыбинский проект «Автогородок» выиграл 103 тысячи 843 рубля. На эти деньги детей будут обучать Правилам дорожного движения на специальной площадке, где есть тротуары и проезжая часть, дорожные знаки, действующие светофоры.

499 тысяч 917 рублей получит городская общественная организация женщин Рыбинска на то, чтобы расширить репертуар детских фольклорных коллективов города и привлечению детей и подростков Рыбинска к фольклорному творчеству.

На спорт

Почти три миллиона получил ярославский спортивный клуб «Дикие моторы». Деньги потратят на создание комплекса для тренировок и соревнований по мотокроссу.

На изучение истории края

263 тысячи 187 рублей выделили на раскрашивание старых фотографий Мологи.



На приобретение многофункционального мобильного комплекса для комфортного проживания волонтёров в краеведческих экспедициях, на субботниках и походах выделено 2 миллиона 421 тысяча 110 рублей. Их получит духовно-просветительский центр Рыбинской епархии.

680 тысяч рублей получит поисковый отряд «Высота-76», который занимается поиском останков и захоронением солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Деньги пойдут на создание поисково-выставочного центра в Ярославле. На базе центра планируют проводить лекции по истории Ярославля и Ярославской области в годы Великой Отечественной войны, выставки, конкурсы, обучать подростков и студентов основам поисковой деятельности.

На животных

Центр реабилитации и адаптации животных «Верность» из Данилова выиграл 2 миллиона 101 тысячу 796 рублей. На эти деньги будут проводить различные тренинги по безопасному поведению при встрече с собакой, воспитывать благородное отношение к животным, организуют курсы первой ветеринарной помощи. На юридическую помощь