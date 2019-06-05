В Ярославле начали украшать арки-сердца: в мэрии рассказали, когда всё доделают

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Цветами украсили арки на Первомайском бульваре и Которосльной набережной
В первую очередь украсили арт-объект за скульптурой Петра и Февронии
Сегодня рабочие «Горзеленхозстроя» начали высаживать цветы на арт-объекты в виде сердец в центре Ярославля. Первыми ожили арки на Первомайском бульваре за скульптурой Петра и Февронии и арки на Которосльной набережной возле часовни Казанской иконы Божьей Матери.
— Работы мы начали вчера, 4 июня, — рассказала директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская. — К следующей неделе у нас зацветут все вертикальные конструкции. На проспекте Ленина рабочие уже начали делать драпировку арок, завтра будут высаживать цветы на них.
20 арок-сердец на проспекте Ленина обещают полностью украсить к 11 июня.
Арки появились во времена руководства Ярославлем Владимира Слепцова. В этом году они стояли мёртвыми каркасами даже в День города, что вызвало недовольство жителей.