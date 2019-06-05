5 июня среда
СЕЙЧАС +23°С
usd 65.16
eur 73.42
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
usd 65.16
eur 73.42
Город

В Ярославле начали украшать арки-сердца: в мэрии рассказали, когда всё доделают

Цветами украсили арки на Первомайском бульваре и Которосльной набережной

Поделиться

142
0 Обсудить

Все новости

Все новости

В первую очередь украсили арт-объект за скульптурой Петра и Февронии

Фото: мэрия Ярославля

Сегодня рабочие «Горзеленхозстроя» начали высаживать цветы на арт-объекты в виде сердец в центре Ярославля. Первыми ожили арки на Первомайском бульваре за скульптурой Петра и Февронии и арки на Которосльной набережной возле часовни Казанской иконы Божьей Матери.

— Работы мы начали вчера, 4 июня, — рассказала директор «Горзеленхозстроя» Вера Кореневская. — К следующей неделе у нас зацветут все вертикальные конструкции. На проспекте Ленина рабочие уже начали делать драпировку арок, завтра будут высаживать цветы на них.

20 арок-сердец на проспекте Ленина обещают полностью украсить к 11 июня. 

Арки появились во времена руководства Ярославлем Владимира Слепцова. В этом году они стояли мёртвыми каркасами даже в День города, что вызвало недовольство жителей.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

благоустройство

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)