Выводили деньги и банкротили: мэр нашёл оправдание плохой уборке города

Вопрос уборки города — один из самых щепетильных в Ярославле. Сегодня на заседании муниципалитета мэр Владимир Волков отчитывался о работе городской администрации за прошлый год, и вопрос уборки прозвучал за это время несколько раз.

— По прошлогодней уборке города было очень много нареканий. Хотелось бы услышать, как будут убирать город в следующем году? — поинтересовался у градоначальника депутат Вадим Канашкин.



— То, что получилось, это был цирк. У предприятия «Спецавтохозяйство» было состояние банкротства, из него выводили деньги. Но мы это остановили, — нашёл оправдание плохой уборке города Владимир Волков. —