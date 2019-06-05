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Город

Выводили деньги и банкротили: мэр нашёл оправдание плохой уборке города

Сейчас, по словам Владимира Волкова, в Ярославле всё хорошо

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Мэр Ярославля предложил всем брать пример с САХ по уборке города 

Фото: Александра Савельева

Вопрос уборки города — один из самых щепетильных в Ярославле. Сегодня на заседании муниципалитета мэр Владимир Волков отчитывался о работе городской администрации за прошлый год, и вопрос уборки прозвучал за это время несколько раз. 

— По прошлогодней уборке города было очень много нареканий. Хотелось бы услышать, как будут убирать город в следующем году? — поинтересовался у градоначальника депутат Вадим Канашкин. 


— То, что получилось, это был цирк. У предприятия «Спецавтохозяйство» было состояние банкротства, из него выводили деньги. Но мы это остановили, — нашёл оправдание плохой уборке города Владимир Волков. — 

 Будем закупать технику, анализировать, какое количество реагентов, техники нужно. В данный момент территория города обслуживается «Спецавтохозяйством». По несколько раз в день выходят бригады: идёт подбор мусора, красят заборы. 

В итоге мэр так расхвалил городскую компанию по уборке, что предложил всем брать с нее пример. 

— На территориях города, где работают подрядные организации, это Заволга и Дзержинский район, им нужно брать пример со «Спецавтохозяйства».

Напомним, ещё зимой Владимир Волков много раз говорил о том, что «Спецавтохозяйтсво» — практически банкрот.

Какие ещё обещания для города давал сегодня мэр Ярославля.

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

уборка города

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
5 июн 2019 в 17:22

типо как обычно - царь хороший, а бояре плохие.
бред бредовый.

тырпыр
5 июн 2019 в 16:42

сплю и вижу мэра сокомпанией в тюрьме

антон
5 июн 2019 в 17:11

скоро ярославль превратится в тот поселок откуда мэр