Выводили деньги и банкротили: мэр нашёл оправдание плохой уборке города

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Сейчас, по словам Владимира Волкова, в Ярославле всё хорошо
Мэр Ярославля предложил всем брать пример с САХ по уборке города
Вопрос уборки города — один из самых щепетильных в Ярославле. Сегодня на заседании муниципалитета мэр Владимир Волков отчитывался о работе городской администрации за прошлый год, и вопрос уборки прозвучал за это время несколько раз.
— По прошлогодней уборке города было очень много нареканий. Хотелось бы услышать, как будут убирать город в следующем году? — поинтересовался у градоначальника депутат Вадим Канашкин.
— То, что получилось, это был цирк. У предприятия «Спецавтохозяйство» было состояние банкротства, из него выводили деньги. Но мы это остановили, — нашёл оправдание плохой уборке города Владимир Волков. —
Будем закупать технику, анализировать, какое количество реагентов, техники нужно. В данный момент территория города обслуживается «Спецавтохозяйством». По несколько раз в день выходят бригады: идёт подбор мусора, красят заборы.
В итоге мэр так расхвалил городскую компанию по уборке, что предложил всем брать с нее пример.
— На территориях города, где работают подрядные организации, это Заволга и Дзержинский район, им нужно брать пример со «Спецавтохозяйства».
Напомним, ещё зимой Владимир Волков много раз говорил о том, что «Спецавтохозяйтсво» — практически банкрот.
Какие ещё обещания для города давал сегодня мэр Ярославля.