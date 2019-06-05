Ярославцу, раскритиковавшему мэра за благоустройство в городе, выключили микрофон

Сегодня на заседании муниципалитета с отчётом выступил мэр Ярославля Владимир Волков. Из зала можно было задавать вопросы, чем и воспользовался один из пришедших. Валерий Николаевич, так он представился, решил высказаться от лица жителей Ярославля.

— Уважаемый Владимир Михайлович. Не надо создавать искусственно проблемы. Например, все видят изящные чёрные заборы. Город из зелено-красного превращается в серый с новыми ларьками. В своё время я предлагал архитектурное решение — если цветы продаются, нарисуйте их, если табак — дым. А вот эти заборы только формируют некультурное поведение, люди вынуждены обходить по проезжей части.