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Город

Ярославцу, раскритиковавшему мэра за благоустройство в городе, выключили микрофон

Мужчина выступил против чёрных заборов

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Речь была недолгой

Фото: Анна Елкина

Сегодня на заседании муниципалитета с отчётом выступил мэр Ярославля Владимир Волков. Из зала можно было задавать вопросы, чем и воспользовался один из пришедших. Валерий Николаевич, так он представился, решил высказаться от лица жителей Ярославля.

— Уважаемый Владимир Михайлович. Не надо создавать искусственно проблемы. Например, все видят изящные чёрные заборы. Город из зелено-красного превращается в серый с новыми ларьками. В своё время я предлагал архитектурное решение — если цветы продаются, нарисуйте их, если табак — дым. А вот эти заборы только формируют некультурное поведение, люди вынуждены обходить по проезжей части.

Мужчине напомнили, что время на выступление заканчивается.

— Жизнь — это не регламент. Вы ведь к народу относитесь. Я сейчас от имени общества...

Микрофон Валерию Ивановичу выключили. Ответа на его реплику не было.

Смотрите отчёт мэра в режиме онлайн.

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КОММЕНТАРИИ (4)

василий шляпоухов
5 июн 2019 в 12:30

нужно было их хвалить, они тонкие натуры, переживают когда их ругают)))

тырпыр
5 июн 2019 в 11:40

мера слушать ...только время терять.город з...а...г...и..б..а..е..т..с..я! от таких управленцев. порулилииСвалили в московию.спросить не с кого!

Гостья
5 июн 2019 в 11:25

А что ответить на правду?