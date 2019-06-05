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Мэр Ярославля ответит за свою работу: отчёт Владимира Волкова в режиме онлайн

Сегодня депутаты муниципалитета поставят градоначальнику оценку

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Владимир Волков работает в Ярославле с прошлой осени

Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков отчитывается о работе городской администрации за прошлый год. Он выступит с большим отчётом перед депутатами муниципалитета, последние, в свою очередь, должны будут оценить, справилась ли мэрия во главе с градоначальником со своей работой. 

Мы в режиме онлайн слушаем отчёт мэра и рассказываем вам о самом важном. 

Ранее мы уже публиковали выдержки из отчёта, где рассказывается, что средняя зарплата жителей Ярославля 41 тысяча рублей.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
5 июн 2019 в 09:57

А какую они могут поставить ему оценку, ведь они сами его и выбрали. Это все равно, что ставить оценку самим себе.