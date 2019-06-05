Мэр Ярославля ответит за свою работу: отчёт Владимира Волкова в режиме онлайн

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков отчитывается о работе городской администрации за прошлый год. Он выступит с большим отчётом перед депутатами муниципалитета, последние, в свою очередь, должны будут оценить, справилась ли мэрия во главе с градоначальником со своей работой.

Мы в режиме онлайн слушаем отчёт мэра и рассказываем вам о самом важном.

Ранее мы уже публиковали выдержки из отчёта, где рассказывается, что средняя зарплата жителей Ярославля 41 тысяча рублей.