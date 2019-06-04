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Город

«Выявляются экстремистски настроенные граждане»: в Ярославле озаботились подготовкой к Дню России

Спецслужбы провели  антитеррористическую комиссию

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Во время праздника предпримут все меры безопасности

Фото: Александра Савельева

Сегодня, 4 июня, в правительстве Ярославской области состоялось заседание антитеррористической комиссии. Обсуждали подготовку к Дню России в Ярославле. На встрече присутствовали представители всех спецслужб — МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, ФСИН, СК.

— Необходимо реализовать весь комплекс мер безопасности. К сожалению, в разных регионах страны выявляются экстремистски настроенные граждане. Поэтому руководителям силовых ведомств, как и ранее, необходимо уделять повышенное внимание организации профилактической работы в этом вопросе, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. 

И призвал усилить взаимодействие, чтобы побороть идеологию терроризма.

День России отметят 12 июня. Этот день в стране будет нерабочим.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Главный инженер
4 июн 2019 в 21:03

Инженера1 проверьте, видать, что-то замышляет, затихарился, а это верный знак.