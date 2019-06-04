«Выявляются экстремистски настроенные граждане»: в Ярославле озаботились подготовкой к Дню России

Сегодня, 4 июня, в правительстве Ярославской области состоялось заседание антитеррористической комиссии. Обсуждали подготовку к Дню России в Ярославле. На встрече присутствовали представители всех спецслужб — МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, ФСИН, СК.

— Необходимо реализовать весь комплекс мер безопасности. К сожалению, в разных регионах страны выявляются экстремистски настроенные граждане. Поэтому руководителям силовых ведомств, как и ранее, необходимо уделять повышенное внимание организации профилактической работы в этом вопросе, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.