«Выявляются экстремистски настроенные граждане»: в Ярославле озаботились подготовкой к Дню России

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Спецслужбы провели антитеррористическую комиссию
Во время праздника предпримут все меры безопасности
Сегодня, 4 июня, в правительстве Ярославской области состоялось заседание антитеррористической комиссии. Обсуждали подготовку к Дню России в Ярославле. На встрече присутствовали представители всех спецслужб — МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, ФСИН, СК.
— Необходимо реализовать весь комплекс мер безопасности. К сожалению, в разных регионах страны выявляются экстремистски настроенные граждане. Поэтому руководителям силовых ведомств, как и ранее, необходимо уделять повышенное внимание организации профилактической работы в этом вопросе, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
И призвал усилить взаимодействие, чтобы побороть идеологию терроризма.
День России отметят 12 июня. Этот день в стране будет нерабочим.