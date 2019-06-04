В воде паразиты: в Ярославле запретили купаться на двух пляжах из трёх

Ярославский Роспотребнадзор озвучил результаты исследований проб воды, взятых на городских пляжах. Напомним, в Ярославле их всего три: в Норском, в Тверицах и Центральный. Все в этом году обещали благоустроить.

Однако урны и туалеты не спасут в ситуации, когда в Волге запрещают купаться.

— Качество воды в реке Которосли на Центральном пляже и в реке Волге на пляже в Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства. Центральный пляж — по микробиологическим показателям, пляж в Дзержинском районе — по паразитическим показателям, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

