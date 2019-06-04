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Город

В воде паразиты: в Ярославле запретили купаться на двух пляжах из трёх

Роспотребнадзор опубликовал результаты проб воды

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Вода на Центральном пляже тоже опасна для здоровья

Фото: Александра Савельева

Ярославский Роспотребнадзор озвучил результаты исследований проб воды, взятых на городских пляжах. Напомним, в Ярославле их всего три: в Норском, в Тверицах и Центральный. Все в этом году обещали благоустроить. 

Однако урны и туалеты не спасут в ситуации, когда в Волге запрещают купаться. 

— Качество воды в реке Которосли на Центральном пляже и в реке Волге на пляже в Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства. Центральный пляж — по микробиологическим показателям, пляж в Дзержинском районе — по паразитическим показателям, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

В связи с этим мэрия официально запрещает купание на этих двух пляжах. Без запрета остаётся Тверицкий пляж в Заволжском районе. 

Недавно спасатели обследовали донья на всех пляжах и рассказали, какие опасные вещи вытащили из воды

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Анна Елкина

ТЕГИ

пляжпробы воды

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
4 июн 2019 в 16:55

Паразиты не в воде, а среди чиновников.

владимир
4 июн 2019 в 18:27

не зря теперь на чистой машине запретили рыбакам подъезжать на200 м креке

роман
4 июн 2019 в 17:39

Из года в год ничего не меняется: в начале мая рекламируются 3 пляжа, далее подготовка к открытию, всевозможные проверки-допуски, в конце мая их открывают для посетителей, в начале июня купаться на них запрещено.