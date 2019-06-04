Это провал: в Ярославле обвалилась набережная, но её некому восстановить

На Волжской набережной в Ярославле растёт огромный провал у дороги. Он находится на окраине набережной, за зданием ЦНТИ.

Огромную яму ещё месяц назад обнаружили активисты общероссийского народного фронта. Ярославец даже залез в яму, чтобы показать её размер. Но до сих пор в городской администрации не знают, кому поручить его устранить.

— Провал не входит в титул, это не улично-дорожная сеть. Территориальная администрация подсыпет, и будут с собственником решать, что делать. Провал должен восстанавливать собственник, — пояснил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.