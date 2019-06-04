Это провал: в Ярославле обвалилась набережная, но её некому восстановить

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Как объяснили ситуацию городские власти
Этому провалу уже много лет
На Волжской набережной в Ярославле растёт огромный провал у дороги. Он находится на окраине набережной, за зданием ЦНТИ.
Огромную яму ещё месяц назад обнаружили активисты общероссийского народного фронта. Ярославец даже залез в яму, чтобы показать её размер. Но до сих пор в городской администрации не знают, кому поручить его устранить.
— Провал не входит в титул, это не улично-дорожная сеть. Территориальная администрация подсыпет, и будут с собственником решать, что делать. Провал должен восстанавливать собственник, — пояснил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.
Однако кто является собственником этого участка дороги, до сих пор не выяснили.
В этом году в Ярославле сразу в нескольких местах обрушился грунт и провалился асфальт. Дыры появились у детской площадки, на проезжей части.