Не платят по два месяца и больше: больше тысячи квартир в Ярославской области отключат от газа

Более тысячи жителей Ярославской области в ближайшее время могут оказаться без газа. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» собирается перекрыть подачу газа в 1192 квартирах из-за долгов.

— Эти потребители не платили за газ два и более месяцев. Общая сумма задолженности — 107 миллионов рублей, — рассказали в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В компании говорят, что отключение газа является самой действенной мерой. После этого должники, как правило, идут платить по счетам.

— В мае нам пришлось прекратить подачу газа 72 абонентам. В том числе 23 — в Ярославле, 18 — в Рыбинске, 12 — в Данилове. 149 потребителей газа оплатили долги сразу после получения уведомления, 22 абонента оформили рассрочку платежей и тем самым избежали неблагоприятных последствий, — рассказал начальник управления по работе с населением и режимам газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Дмитрий Медвецкий.