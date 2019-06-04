Не платят по два месяца и больше: больше тысячи квартир в Ярославской области отключат от газа

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Когда начнут перекрывать
Отключения — самый действенный способ заставить платить
Более тысячи жителей Ярославской области в ближайшее время могут оказаться без газа. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» собирается перекрыть подачу газа в 1192 квартирах из-за долгов.
— Эти потребители не платили за газ два и более месяцев. Общая сумма задолженности — 107 миллионов рублей, — рассказали в «Газпром межрегионгаз Ярославль».
В компании говорят, что отключение газа является самой действенной мерой. После этого должники, как правило, идут платить по счетам.
— В мае нам пришлось прекратить подачу газа 72 абонентам. В том числе 23 — в Ярославле, 18 — в Рыбинске, 12 — в Данилове. 149 потребителей газа оплатили долги сразу после получения уведомления, 22 абонента оформили рассрочку платежей и тем самым избежали неблагоприятных последствий, — рассказал начальник управления по работе с населением и режимам газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Дмитрий Медвецкий.
Отключения планируют начать через три недели.