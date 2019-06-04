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Город

Не платят по два месяца и больше: больше тысячи квартир в Ярославской области отключат от газа

Когда начнут перекрывать

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Отключения — самый действенный способ заставить платить

Фото: Александра Савельева

Более тысячи жителей Ярославской области в ближайшее время могут оказаться без газа. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» собирается перекрыть подачу газа в 1192 квартирах из-за долгов.

— Эти потребители не платили за газ два и более месяцев. Общая сумма задолженности — 107 миллионов рублей, — рассказали в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

В компании говорят, что отключение газа является самой действенной мерой. После этого должники, как правило, идут платить по счетам.

— В мае нам пришлось прекратить подачу газа 72 абонентам. В том числе 23 — в Ярославле, 18 — в Рыбинске, 12 — в Данилове. 149 потребителей газа оплатили долги сразу после получения уведомления, 22 абонента оформили рассрочку платежей и тем самым избежали неблагоприятных последствий, — рассказал начальник управления по работе с населением и режимам газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Дмитрий Медвецкий.

Отключения планируют начать через три недели.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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_KKK_
4 июн 2019 в 15:44

на кавказе воруют и не кто не платит