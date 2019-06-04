В Ярославской области появилась экотропа длиной более 150 километров

Туристам предлагаются разные по сложности и протяженности дистанции, которые можно проходить как целиком, в течение нескольких дней, так и отдельными участками за короткие сроки. Общая длина экотропы — более 150 километров. На ключевых точках маршрута размещены информационные стенды. Для посещения доступно 17 объектов, большинство из которых является природными памятниками регионального значения: Кондратовское болото, озеро Дуниловское, исток реки Юхоти, парк Новофедоровской усадьбы.

— Маршрут могут проходить люди с любым уровнем подготовки, указатели и GPS-трек не дадут заблудиться. Кемпинговый лагерь (стартовая поляна) располагается в березовой роще в 25 километрах от Ярославля по угличскому направлению, в урочище Сальково. Площадка лагеря более 4 гектаров, что позволяет туристам разместиться с палатками, не мешая друг другу. На сегодняшний день в качестве самостоятельного туристического продукта готов первый сегмент экологической тропы на озере Богоявленском. Протяженность маршрута — более 18 километров, время преодоления — два дня с одной ночевкой, — рассказали в правительстве Ярославской области.