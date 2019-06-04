4 июня вторник
СЕЙЧАС +20°С
usd 65.55
eur 73.22
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 65.55
eur 73.22
Город

Побежал вдоль трамвайных путей: по Ярославлю разгуливал молодой лось

Где уже видели животное

Поделиться

499
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Лось гулял рядом с проспектом Октября

Фото: читатель 76.RU

В Ярославле снова заметили лося. На этот раз животное гуляло в Ленинском районе прямо на трамвайных путях.

— Лось около моторного завода, перешёл со стороны «Пятёрки» дорогу и побежал вдоль путей, — написал очевидец.

— Наверное, чего-то испугался и прибежал. У лосей сезон «свадеб» уже закончился, но лоси — активные животные. Могут и Волгу переплыть, — говорит эколог Елена Анашкина. 

Это далеко не первый случай. Совсем недавно ещё одного лося встретили на улице Чкалова. Не исключено, что это один и тот же зверь. А прошлым летом лось скакал прямо на Богоявленской площади.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

лось

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
4 июн 2019 в 12:07

Да что вы, трамвайные они, просто по ним локомотивы ездят

Алексей
4 июн 2019 в 11:25

Это жд пути! Станция Приволжье

Гость
4 июн 2019 в 11:24

Но ведь это ж.д. пути вдоль моторного завода...