Побежал вдоль трамвайных путей: по Ярославлю разгуливал молодой лось

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Где уже видели животное
Лось гулял рядом с проспектом Октября
В Ярославле снова заметили лося. На этот раз животное гуляло в Ленинском районе прямо на трамвайных путях.
— Лось около моторного завода, перешёл со стороны «Пятёрки» дорогу и побежал вдоль путей, — написал очевидец.
— Наверное, чего-то испугался и прибежал. У лосей сезон «свадеб» уже закончился, но лоси — активные животные. Могут и Волгу переплыть, — говорит эколог Елена Анашкина.
Это далеко не первый случай. Совсем недавно ещё одного лося встретили на улице Чкалова. Не исключено, что это один и тот же зверь. А прошлым летом лось скакал прямо на Богоявленской площади.