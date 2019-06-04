Побежал вдоль трамвайных путей: по Ярославлю разгуливал молодой лось

В Ярославле снова заметили лося. На этот раз животное гуляло в Ленинском районе прямо на трамвайных путях.



— Лось около моторного завода, перешёл со стороны «Пятёрки» дорогу и побежал вдоль путей, — написал очевидец.



— Наверное, чего-то испугался и прибежал. У лосей сезон «свадеб» уже закончился, но лоси — активные животные. Могут и Волгу переплыть, — говорит эколог Елена Анашкина.



Это далеко не первый случай. Совсем недавно ещё одного лося встретили на улице Чкалова. Не исключено, что это один и тот же зверь. А прошлым летом лось скакал прямо на Богоявленской площади.

