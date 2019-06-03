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Город

В Ярославле из парка «Нефтяник» украли вагончик от детского поезда: видео

Ночное приключение попало на камеру

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Молодые люди создали препятствие на дороге

Фото: SafeRegion

Забавный случай произошел в эти выходные. Ночью в День защиты детей молодые люди украли детский вагончик из парка «Нефтяник». Видимо, мужчины хотели повеселиться. Их ночное приключение попало на камеру видеонаблюдения. Видно, как четверо друзей несколько минут фотографируются у вагончика. Затем им в голову пришла идея угнать аттракцион. Они вытолкали состав на Московский проспект, сделали пару фотографий, а затем поехали дальше по проспекту. Нашли вагончик ранним утром.

Поступок молодых людей вызвал смех у ярославцев.

— Пацаны умеют веселиться, что тут ещё сказать, — прокомментировал Ярослав Каржицкий.

— Видимо, просто решили покатать по дорогам общего пользования, ничего особенного, — пишет Александр Герасимов.

В мэрии рассказали, что вагончик нашли неподалеку и уже вернули в парк.

В том году компания молодых людей тоже решила повеселиться и разгромила Стрелку. Поступок парней попал на камеру.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гости
3 июн 2019 в 22:15

А где были патрули? В стране отсутствие закона и порядка раз каждый творит что взбрело в голову.

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_KKK_
3 июн 2019 в 22:14

это местные дебилы так развлекаются,цирк уехал

Оксана
3 июн 2019 в 21:18

Я в субботу утром видела его у дома 32 по ул.Гагарина.