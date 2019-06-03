В Ярославле из парка «Нефтяник» украли вагончик от детского поезда: видео

Забавный случай произошел в эти выходные. Ночью в День защиты детей молодые люди украли детский вагончик из парка «Нефтяник». Видимо, мужчины хотели повеселиться. Их ночное приключение попало на камеру видеонаблюдения. Видно, как четверо друзей несколько минут фотографируются у вагончика. Затем им в голову пришла идея угнать аттракцион. Они вытолкали состав на Московский проспект, сделали пару фотографий, а затем поехали дальше по проспекту. Нашли вагончик ранним утром.

