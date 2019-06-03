В Ярославле из парка «Нефтяник» украли вагончик от детского поезда: видео

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Ночное приключение попало на камеру
Молодые люди создали препятствие на дороге
Забавный случай произошел в эти выходные. Ночью в День защиты детей молодые люди украли детский вагончик из парка «Нефтяник». Видимо, мужчины хотели повеселиться. Их ночное приключение попало на камеру видеонаблюдения. Видно, как четверо друзей несколько минут фотографируются у вагончика. Затем им в голову пришла идея угнать аттракцион. Они вытолкали состав на Московский проспект, сделали пару фотографий, а затем поехали дальше по проспекту. Нашли вагончик ранним утром.
Поступок молодых людей вызвал смех у ярославцев.
— Пацаны умеют веселиться, что тут ещё сказать, — прокомментировал Ярослав Каржицкий.
— Видимо, просто решили покатать по дорогам общего пользования, ничего особенного, — пишет Александр Герасимов.
В мэрии рассказали, что вагончик нашли неподалеку и уже вернули в парк.
В том году компания молодых людей тоже решила повеселиться и разгромила Стрелку. Поступок парней попал на камеру.