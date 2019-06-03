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Город

Два стадиона и спорткомплекс с бассейном: назвали даты, когда в Ярославле всё это появится

Обновления ждут Брагино, посёлок Резинотехника и Нефтестрой

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На Резинотехнике полностью обновят стадион только к 2020 году

Фото: «Резинотехника» / Vk.com

Назвали сроки, когда обновят два стадиона — на Резинотехнике и Нефтестрое — и построят спорткомплекс с бассейном в Дзержинском районе Ярославля.

Так, уже к сентябрю этого года должны завершить полное обновление стадиона «Славнефть». 

— На стадионе заменят легкоатлетическое ядро. Кто был на «Шиннике», видел, как сделали там по самой последней технологии. Так же будет на «Славнефти». Будет сделана зона разминки, секция воркаута, доступная для всех, — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Алексей Кокурин. 

По федеральной программе «Наследие» обновят стадион «Каучук» на Резинотехнике — один из самых больших в городе. Обещают закончить в 2020 году. На этом стадионе установят ФОК открытого типа с хоккейной коробкой, уложат искусственное покрытие, здесь появятся трибуны и небольшая раздевалка. 

Один из самых ожидаемых проектов — спорткомплекс с бассейном в Дзержинском районе — по срокам должны будут построить к декабрю 2020 года. Его назвали «Тройка», так как в нём будут открыты три направления: бассейн, ледовый комплекс и универсальный спортивный зал. 

В планах чиновников к 2024 году достичь такого показателя, как 51% занимающихся спортом жителей Ярославля. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

спортстадионбассейн

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
3 июн 2019 в 15:19

Ребята - ну надоела эта пустая болтовня: Карабулинка, стадионы, спорт - сделайте, а потом звоните, пока только ямы на дорогах получаются вроде без обещаний