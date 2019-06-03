Два стадиона и спорткомплекс с бассейном: назвали даты, когда в Ярославле всё это появится

Назвали сроки, когда обновят два стадиона — на Резинотехнике и Нефтестрое — и построят спорткомплекс с бассейном в Дзержинском районе Ярославля.

Так, уже к сентябрю этого года должны завершить полное обновление стадиона «Славнефть».

— На стадионе заменят легкоатлетическое ядро. Кто был на «Шиннике», видел, как сделали там по самой последней технологии. Так же будет на «Славнефти». Будет сделана зона разминки, секция воркаута, доступная для всех, — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Алексей Кокурин.