«Это как русская рулетка»: в Ярославле прошла акция против принудительной вакцинации детей

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Публикуем мнение участников массового пикета
На акцию пришли 12 человек
В выходные ярославцы присоединились к всероссийской акции «Иммунный ответ». 2 июня в Брагино прошёл массовый пикет против принудительной вакцинации детей. Ярославцы собрались в парке 30-летия Победы. В руках они держали плакаты с лозунгами «Нет принудительной вакцинации», «Мы за разумную вакцинацию без поствакцинальных осложнений», «Забота о детях — право родителей» и прочими. Организаторы акции рассказали, какую цель они преследовали.
— Никто из врачей не проверяет, есть ли аллергия у ребёнка на вакцинацию и нужна ли вообще ему прививка. Мы хотим, чтобы родители были добровольно информированы, — говорит председатель движения «Здоровое детство» Сергей Шлёнский. — К сожалению, у нас врачи не доводят информацию до родителей, что ребёнка нужно готовить к прививке. Понимаете, это как русская рулетка. Может все пройти, а могут начаться осложнения или даже смерть.
Сергей обратил внимание на эту проблему с 2014 года. Как раз тогда его 6-летний сын заболел сахарным диабетом. Сергей уверен, что ребёнок стал инвалидом после прививки в детском саду.
Среди участников вчерашнего пикета — ещё одна ярославна, которая уверена, что её ребёнок пострадал после прививания.
— Я начала отказываться от прививок, потому что тогда испугалась не столько температуры у ребенка, сколько того, что девочка стала резко отставать в развитии после АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. — Прим. ред.) в полгода. Но мы тогда доказывать ничего не стали, — говорит Юлия Крюковская-Арзамаская.
В конце акции участники приняли резолюцию, в которой изложили свои требования. Среди них: обеспечить добровольное информированное согласие или отказ от прививок, не запрещать распространять критическую информацию о вакцинации и конкретных вакцинах, отказ от введения обязательного прививочного паспорта для детей. Участники хотят, чтобы непривитым детям разрешили свободно посещать детские сады, школы и публичные мероприятия. Активисты не хотят, чтобы наказывали и увольняли врачей, которым, по мнению участников акции, запрещено отговаривать родителей от прививок.
Также участники акции хотят, чтобы ввели крупные штрафы для производителей и уголовную ответственность должностных лиц, отвечающих за принятие решения о продаже и допуске на рынок вакцины, в случае наступления непредвиденных нежелательных реакций или поствакцинальных осложнений, не отраженных в инструкции к ней.
Читайте мнение эпидемиолога, как отказы от прививок возвращают в Россию смертельные болезни.
Законодательно утвердить форму отказа родителей от прививок и прописать предупреждение о последствиях данного отказа - заболевание, наступившее в результате отказа от прививки лечить строго за свой счет как и все его последствия; в детские учреждения, где наличие прививок является обязательным условием приема, не проситься и на отказ в приеме не жаловаться; ну, и по УК РФ -- 156, 125, а также в зависимости от последствий 111, 112 или 115. Делов то ...