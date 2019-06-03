«Это как русская рулетка»: в Ярославле прошла акция против принудительной вакцинации детей

В выходные ярославцы присоединились к всероссийской акции «Иммунный ответ». 2 июня в Брагино прошёл массовый пикет против принудительной вакцинации детей. Ярославцы собрались в парке 30-летия Победы. В руках они держали плакаты с лозунгами «Нет принудительной вакцинации», «Мы за разумную вакцинацию без поствакцинальных осложнений», «Забота о детях — право родителей» и прочими. Организаторы акции рассказали, какую цель они преследовали.

— Никто из врачей не проверяет, есть ли аллергия у ребёнка на вакцинацию и нужна ли вообще ему прививка. Мы хотим, чтобы родители были добровольно информированы, — говорит председатель движения «Здоровое детство» Сергей Шлёнский. — К сожалению, у нас врачи не доводят информацию до родителей, что ребёнка нужно готовить к прививке. Понимаете, это как русская рулетка. Может все пройти, а могут начаться осложнения или даже смерть.



Люди подписали резолюцию Фото: Здоровое детство / Vk.com

Сергей обратил внимание на эту проблему с 2014 года. Как раз тогда его 6-летний сын заболел сахарным диабетом. Сергей уверен, что ребёнок стал инвалидом после прививки в детском саду.

Среди участников вчерашнего пикета — ещё одна ярославна, которая уверена, что её ребёнок пострадал после прививания.

— Я начала отказываться от прививок, потому что тогда испугалась не столько температуры у ребенка, сколько того, что девочка стала резко отставать в развитии после АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. — Прим. ред.) в полгода. Но мы тогда доказывать ничего не стали, — говорит Юлия Крюковская-Арзамаская.



Акция продлилась ровно час Фото: Здоровое детство / Vk.com

В конце акции участники приняли резолюцию, в которой изложили свои требования. Среди них: обеспечить добровольное информированное согласие или отказ от прививок, не запрещать распространять критическую информацию о вакцинации и конкретных вакцинах, отказ от введения обязательного прививочного паспорта для детей. Участники хотят, чтобы непривитым детям разрешили свободно посещать детские сады, школы и публичные мероприятия. Активисты не хотят, чтобы наказывали и увольняли врачей, которым, по мнению участников акции, запрещено отговаривать родителей от прививок.