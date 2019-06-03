Ярославцев обвинили в краже цветов с городских клумб: реакция мэра

Жителей Ярославля обвинили в краже цветов с городских клумб. На утренней планёрке в городской администрации на это пожаловались в мэрии сотрудники «Горзеленхозстроя».

— Основная трудность заключается в том, что есть примеры, когда разрушается цветочное оформление. Особенно там, где есть доступ большого числа жителей. Например, на Комсомольской площади доступа нет, поэтому цветник всегда в хорошем состоянии. На остальных цветочных композициях есть акты вандализма, — высказалась директор Вера Кореневская.