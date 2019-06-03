Ярославцев обвинили в краже цветов с городских клумб: реакция мэра

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Владимир Волков неожиданно воспринял эту новость
«Горзеленхозстрой» жалуется, что клумбы постоянно приходится спасать от вандалов
Жителей Ярославля обвинили в краже цветов с городских клумб. На утренней планёрке в городской администрации на это пожаловались в мэрии сотрудники «Горзеленхозстроя».
— Основная трудность заключается в том, что есть примеры, когда разрушается цветочное оформление. Особенно там, где есть доступ большого числа жителей. Например, на Комсомольской площади доступа нет, поэтому цветник всегда в хорошем состоянии. На остальных цветочных композициях есть акты вандализма, — высказалась директор Вера Кореневская.
Мэр на это заявление отреагировал нестандартно. Он поддержал жителей.
— Это нормально, когда все тянутся к прекрасному, красивому, хочется цветочек домой унести. Поэтому подсаживаем, поливаем и ухаживаем. Главное, чтобы у нас все клумбы и газоны были рассажены в сроки, — ответил Владимир Волков.
Те цветы, которыми не успели украсить город к началу лета, обещают высадить до конца июня. Также стала известна судьба арок-сердец в Волковском сквере и на проспекте Ленина.