Власти запретили жителям ходить в лес. Нарушители заплатят большой штраф

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим. На этот период власти запретили ярославцам не только разводить костры в лесу, но и посещать лес. Это связано с тем, что пожары в основном происходят по вине человека.

— Сохранение лесных ресурсов в условиях летнего пожароопасного периода — главная задача на сегодня, — подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. — С учетом того, что причиной возгораний в большинстве случаев является человеческий фактор, введен особый противопожарный режим. На этот период запрещаются посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора в лесу и выжигание травы на земле, непосредственно примыкающей к лесам, защитным и озеленительным насаждениям.