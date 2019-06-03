Власти запретили жителям ходить в лес. Нарушители заплатят большой штраф

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Почему ярославские чиновники пошли на крайние меры
В области ввели особый противопожарный режим
В Ярославской области ввели особый противопожарный режим. На этот период власти запретили ярославцам не только разводить костры в лесу, но и посещать лес. Это связано с тем, что пожары в основном происходят по вине человека.
— Сохранение лесных ресурсов в условиях летнего пожароопасного периода — главная задача на сегодня, — подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. — С учетом того, что причиной возгораний в большинстве случаев является человеческий фактор, введен особый противопожарный режим. На этот период запрещаются посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора в лесу и выжигание травы на земле, непосредственно примыкающей к лесам, защитным и озеленительным насаждениям.
Власти напомнили, что за нарушение этих правил грозит большой штраф: для обычных людей, посетивших лес в этот период, — от двух до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, для предпринимателей без образования юридического лица — от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.