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Город

Власти запретили жителям ходить в лес. Нарушители заплатят большой штраф

Почему ярославские чиновники пошли на крайние меры

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В области ввели особый противопожарный режим

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим. На этот период власти запретили ярославцам не только разводить костры в лесу, но и посещать лес. Это связано с тем, что пожары в основном происходят по вине человека.

— Сохранение лесных ресурсов в условиях летнего пожароопасного периода — главная задача на сегодня, — подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. — С учетом того, что причиной возгораний в большинстве случаев является человеческий фактор, введен особый противопожарный режим. На этот период запрещаются посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора в лесу и выжигание травы на земле, непосредственно примыкающей к лесам, защитным и озеленительным насаждениям.

Власти напомнили, что за нарушение этих правил грозит большой штраф: для обычных людей, посетивших лес в этот период, — от двух до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, для предпринимателей без образования юридического лица — от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (8)

_007
3 июн 2019 в 13:00

А валежник как теперь собирать? )))

Кот в сапогах,сказка..
3 июн 2019 в 13:31

А чьи это поля? Маркиза,маркиза,маркиза карабаса... А чьи это леса...

Иван
3 июн 2019 в 12:10

В запретах краев уже не видят. Потом якобы удивляются - а че это ничего кроме нефти не производится....