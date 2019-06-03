Соратники Бориса Немцова собирают деньги на четвертую памятную табличку в его честь

В Ярославле соратники убитого политика Бориса Немцова собирают деньги на новую памятную табличку. Это будет уже четвёртая табличка, которую хотят повесить на дом, где в Ярославле жил политик. Со всеми предыдущими случались несчастные истории: то власти запрещали её вешать, то её воровали. Последнюю и вовсе разбили вандалы.

— Мы начинаем сбор средств для восстановления памятной доски на доме Бориса Немцова в Ярославле, — написал соратник политика Василий Цепенда. — Повесим такую, какую не разобьют.

