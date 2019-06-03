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Город

Соратники Бориса Немцова собирают деньги на четвертую памятную табличку в его честь

Её хотят повесить вместо уничтоженной вандалами

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Последняя табличка была выполнена из гранита, как мост, на котором его убили

Фото: Василий Цепенда / Facebook.com

В Ярославле соратники убитого политика Бориса Немцова собирают деньги на новую памятную табличку. Это будет уже четвёртая табличка, которую хотят повесить на дом, где в Ярославле жил политик. Со всеми предыдущими случались несчастные истории: то власти запрещали её вешать, то её воровали. Последнюю и вовсе разбили вандалы

— Мы начинаем сбор средств для восстановления памятной доски на доме Бориса Немцова в Ярославле, — написал соратник политика Василий Цепенда. — Повесим такую, какую не разобьют.

Если хотите помочь, информацию о сборе можно найти на странице Василия Цепенды в Facebook.

Борис Немцов был убит шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Спустя 2,5 года его убийца услышал приговор — 19 лет лишения свободы. До своей смерти Борис Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, избравшись в региональный парламент в 2013 году. В Ярославле оппозиционный политик требовал увольнения действующего губернатора, боролся с коррупционерами и отдавал свою зарплату депутата на помощь жителям города.

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Анна Елкина

ТЕГИ

Борис Немцовпамятная табличка

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КОММЕНТАРИИ (1)

НеравноДушный
3 июн 2019 в 10:47

В этот раз табличка должны быть из нержавеющей стали, с несъемными антивандальными болтами. Видимо даже из могилы тревожит опальный политик наши власти, не даёт им жить спокойно. Да и правильно, человек жив, пока жива память о нём.