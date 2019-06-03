Похоже на апокалипсис: фотоподборка туч, затягивающих небо над Ярославлем

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Рассматриваем снимки наших читателей
Небо было таким красивым и пугающим
Вечернее небо над Ярославлем вчера завораживало. Наступавшая стихия выглядела очень кинематографично, не сфотографировать такое было просто невозможно. Читатели 76.RU прислали нам свои великолепные снимки туч, затягивающих небо.
— Очень не по себе от такого неба, — написала в группе 76.RU в соцсети «ВКонтакте» Дарья Борзаковская. — Апокалипсис!
Синоптики рассказали о том, каких ещё сюрпризов ждать от погоды.