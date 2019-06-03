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Похоже на апокалипсис: фотоподборка туч, затягивающих небо над Ярославлем

Рассматриваем снимки наших читателей

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Небо было таким красивым и пугающим

Фото: Александра Савельева

Вечернее небо над Ярославлем вчера завораживало. Наступавшая стихия выглядела очень кинематографично, не сфотографировать такое было просто невозможно. Читатели 76.RU прислали нам свои великолепные снимки туч, затягивающих небо.

— Очень не по себе от такого неба, — написала в группе 76.RU в соцсети «ВКонтакте» Дарья Борзаковская. — Апокалипсис!

Наблюдать за наступавшей стихией приятнее из окна

Фото: Алёна Политикова

Небо словно захлестнуло волнами

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Как не снять такую красоту

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Тучи набегали, как волны

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Низкие тяжёлые тучи над городом

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Фото: Любовь Ковакина

Тучи словно стелются прямо по крышам домов

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Фото: Марина Урютина

Было в небе что-то пугающее

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Синоптики рассказали о том, каких ещё сюрпризов ждать от погоды.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

тучи

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
3 июн 2019 в 09:02

Не так поразило небо,как страшные коробки домов.Вот где апокалипсис настоящий.