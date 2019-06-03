Похоже на апокалипсис: фотоподборка туч, затягивающих небо над Ярославлем

Вечернее небо над Ярославлем вчера завораживало. Наступавшая стихия выглядела очень кинематографично, не сфотографировать такое было просто невозможно. Читатели 76.RU прислали нам свои великолепные снимки туч, затягивающих небо.



— Очень не по себе от такого неба, — написала в группе 76.RU в соцсети «ВКонтакте» Дарья Борзаковская. — Апокалипсис!

