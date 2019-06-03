3 июня понедельник
СЕЙЧАС +15°С
usd 65.38
eur 72.84
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 65.38
eur 72.84
Город

В центре Ярославля почти на неделю перекроют улицу: где будет не проехать

Движение ограничат из-за фестиваля «Отражение вселенной»

Поделиться

1 168
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Проезд запретят с утра 14 июня

Фото: Александра Савельева

В Ярославле на шесть дней ограничат движение транспорта в центре города. Не проехать будет рядом с центром имени Терешковой по улице Чайковского от Большой Октябрьской до Которосльной набережной.

Стоянку и движение авто запретят с семи часов утра 14 июня до 21 часа 19 июня.

— Это сделано для повышения уровня безопасности во время проведения IV международного фестиваля научно-популярных полнокупольных программ «Отражение вселенной» и IV международной конференции «Планетарий ХХI века», — рассказали в мэрии Ярославля.

Событие приурочено к празднованию годовщины полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. 

Ярославцев попросили быть внимательными и учитывать ограничения движения при планировании своих маршрутов.

По теме

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ограничат движение

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
3 июн 2019 в 08:35

Кто такая Терешкова?