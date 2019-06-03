В центре Ярославля почти на неделю перекроют улицу: где будет не проехать

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Движение ограничат из-за фестиваля «Отражение вселенной»
Проезд запретят с утра 14 июня
В Ярославле на шесть дней ограничат движение транспорта в центре города. Не проехать будет рядом с центром имени Терешковой по улице Чайковского от Большой Октябрьской до Которосльной набережной.
Стоянку и движение авто запретят с семи часов утра 14 июня до 21 часа 19 июня.
— Это сделано для повышения уровня безопасности во время проведения IV международного фестиваля научно-популярных полнокупольных программ «Отражение вселенной» и IV международной конференции «Планетарий ХХI века», — рассказали в мэрии Ярославля.
Событие приурочено к празднованию годовщины полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Ярославцев попросили быть внимательными и учитывать ограничения движения при планировании своих маршрутов.