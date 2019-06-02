Статистики подсчитали, сколько зарабатывают и на что тратят деньги ярославцы

— В первом квартале 2019 года объем доходов населения составил 92 519,3 миллиона рублей и уменьшился на 1,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, — рассказали статистики. — Средний доход на человека составил 24 484 рубля в месяц. Реальные денежные доходы по сравнению с прошлым годом снизились на 7,8%, а доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 8,9%.

Ярославльстат опубликовал данные о доходах и тратах ярославцев за первый квартал 2019 года.

А вот суммарные расходы жителей города увеличились. Сумма за первый квартал расходов составила 91 674,8 миллиона, что на 8,2% больше, чем в прошлом году.



Больше всего денег ярославцы потратили на покупку товаров и оплату услуг — на это ушло 79% от всех трат. 12,7% потратили на обязательные платежи и взносы. Прирост сбережений у населения с января по апрель составил меньше одного процента.

