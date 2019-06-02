Мэр Рыбинска выложил завораживающее видео своего рекордного прыжка с парашютом

Мэр Рыбинска Денис Добряков решил поделиться завораживающим видео своего рекордного прыжка с парашютом. Ролик он выложил на своей странице в фейсбуке.



— Пару дней сомневался, публиковать этот материал или нет, — написал на своей странице Денис Добряков. — Слишком разные комментарии под публикациями в СМИ. Но решил, что не показать людям такие кадры неправильно. Полжизни думал о подобном прыжке, а реализовать удалось уже, когда это не является твоей основной деятельностью.



Мэр Рыбинска говорит, что не сомневался ни минуты, когда ему предложили прыжок с высоты 9010 метров.

