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Город

Мэр Рыбинска выложил завораживающее видео своего рекордного прыжка с парашютом

Денис Добряков установил рекорд России

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Денис Добряков во время отпуска установил рекорд, прыгнув с воздушного шара 

Фото: Николай Близнюк / Stapravda.ru, Денис Добряков / Vk.com

Мэр Рыбинска Денис Добряков решил поделиться завораживающим видео своего рекордного прыжка с парашютом. Ролик он выложил на своей странице в фейсбуке.

— Пару дней сомневался, публиковать этот материал или нет, — написал на своей странице Денис Добряков. — Слишком разные комментарии под публикациями в СМИ. Но решил, что не показать людям такие кадры неправильно. Полжизни думал о подобном прыжке, а реализовать удалось уже, когда это не является твоей основной деятельностью.

Мэр Рыбинска говорит, что не сомневался ни минуты, когда ему предложили прыжок с высоты 9010 метров.

— Надо жить, а не сомневаться! — сказал Денис Добряков. — Взял четыре дня от отпуска, вот судите. 9100 метров — прыжок, 10 500 метров — подъем шара.

Своим прыжком Денис Добряков установил рекорд России.

Мэр Рыбинска не раз уже отличался своими спортивными успехами: он покорял Эльбрус и спускался с неба на парашюте в Ярославле, чтобы подарить цветы Валентине Терешковой.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Рыбинскмэр

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
2 июн 2019 в 18:53

Молодец Мужик !