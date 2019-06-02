Мэр Рыбинска выложил завораживающее видео своего рекордного прыжка с парашютом

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Денис Добряков установил рекорд России
Денис Добряков во время отпуска установил рекорд, прыгнув с воздушного шара
Мэр Рыбинска Денис Добряков решил поделиться завораживающим видео своего рекордного прыжка с парашютом. Ролик он выложил на своей странице в фейсбуке.
— Пару дней сомневался, публиковать этот материал или нет, — написал на своей странице Денис Добряков. — Слишком разные комментарии под публикациями в СМИ. Но решил, что не показать людям такие кадры неправильно. Полжизни думал о подобном прыжке, а реализовать удалось уже, когда это не является твоей основной деятельностью.
Мэр Рыбинска говорит, что не сомневался ни минуты, когда ему предложили прыжок с высоты 9010 метров.
— Надо жить, а не сомневаться! — сказал Денис Добряков. — Взял четыре дня от отпуска, вот судите. 9100 метров — прыжок, 10 500 метров — подъем шара.
Своим прыжком Денис Добряков установил рекорд России.
Мэр Рыбинска не раз уже отличался своими спортивными успехами: он покорял Эльбрус и спускался с неба на парашюте в Ярославле, чтобы подарить цветы Валентине Терешковой.