Небывалая жара: синоптики рассказали, когда ждать температурный пик

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Каким будет начало лета в Ярославле
Готовьте купальники — лето будет жарким
Календарное лето в Ярославле началось комфортной тёплой погодой. Всю следующую неделю синоптики обещают солнце.
— Ночью температура будет составлять +10... +12 градусов, дневные температуры — +22... +25 градусов, — рассказали в центре «Фобос».
Самыми жаркими на следующей неделе станут четверг и воскресенье. Днём обещают жару до +28 градусов.
Также синоптики дали долгосрочный прогноз на всё лето.
— В центре России в первый летний месяц влажно и тепло, — сообщили специалисты центра «Фобос». — Пика перегрев достигнет в июле: в столице, например, температура окажется более чем на 3 градуса выше нормы. В августе поступление тёплых воздушных масс сократится, и погода вернётся в рамки климата.
Лето — это не только хорошая погода, солнце и поездки на природу, но и отключения горячей воды. Кому пора готовить тазики.