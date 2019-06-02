Небывалая жара: синоптики рассказали, когда ждать температурный пик

Календарное лето в Ярославле началось комфортной тёплой погодой. Всю следующую неделю синоптики обещают солнце.



— Ночью температура будет составлять +10... +12 градусов, дневные температуры — +22... +25 градусов, — рассказали в центре «Фобос».



Самыми жаркими на следующей неделе станут четверг и воскресенье. Днём обещают жару до +28 градусов.



Также синоптики дали долгосрочный прогноз на всё лето.



— В центре России в первый летний месяц влажно и тепло, — сообщили специалисты центра «Фобос». — Пика перегрев достигнет в июле: в столице, например, температура окажется более чем на 3 градуса выше нормы. В августе поступление тёплых воздушных масс сократится, и погода вернётся в рамки климата.

