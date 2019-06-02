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Город

Небывалая жара: синоптики рассказали, когда ждать температурный пик

Каким будет начало лета в Ярославле

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Готовьте купальники — лето будет жарким

Фото: Александра Савельева

Календарное лето в Ярославле началось комфортной тёплой погодой. Всю следующую неделю синоптики обещают солнце.

— Ночью температура будет составлять +10... +12 градусов, дневные температуры — +22... +25 градусов, — рассказали в центре «Фобос».

Самыми жаркими на следующей неделе станут четверг и воскресенье. Днём обещают жару до +28 градусов.

Также синоптики дали долгосрочный прогноз на всё лето.

— В центре России в первый летний месяц влажно и тепло, — сообщили специалисты центра «Фобос». — Пика перегрев достигнет в июле: в столице, например, температура окажется более чем на 3 градуса выше нормы. В августе поступление тёплых воздушных масс сократится, и погода вернётся в рамки климата.

Лето — это не только хорошая погода, солнце и поездки на природу, но и отключения горячей воды. Кому пора готовить тазики.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

погода

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
2 июн 2019 в 14:14

А девушку на фото обязательно надо в наколках продемонстрировать? Или с чистым телом уже нет?