Мог взорваться в любой момент: в Рыбинске нашли артиллерийский снаряд

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Находку обезвредили сотрудники ОМОНа
Артиллерийский снаряд нашли на берегу реки
В Рыбинске на берегу реки Черёмуха местный житель нашёл предмет, очень похожий на боевой снаряд. Мужчина сообщил о находке в полицию. На место приехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН.
— В результате обследования было установлено, что обнаруженным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с видимыми признаками коррозии, представляющий опасность для окружающих, — рассказали в Росгвардии.
Снаряд погрузили во взрывобезопасный контейнер и вывезли для уничтожения на полигон.
Снаряды времён Великой Отечественной войны продолжают находить в большом количестве. Только за последний месяц в Ярославской области сотрудники Росгвардии трижды выезжали, чтобы обезвредить опасные находки. Боевые снаряды нашли возле железной дороги в Некоузском районе, Борисоглебском районе рядом с деревней Карпутино и недалеко от Ярославля.