Мог взорваться в любой момент: в Рыбинске нашли артиллерийский снаряд

В Рыбинске на берегу реки Черёмуха местный житель нашёл предмет, очень похожий на боевой снаряд. Мужчина сообщил о находке в полицию. На место приехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН.



— В результате обследования было установлено, что обнаруженным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с видимыми признаками коррозии, представляющий опасность для окружающих, — рассказали в Росгвардии.



Снаряд погрузили во взрывобезопасный контейнер и вывезли для уничтожения на полигон.

