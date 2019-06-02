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Город

Мог взорваться в любой момент: в Рыбинске нашли артиллерийский снаряд

Находку обезвредили сотрудники ОМОНа

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Артиллерийский снаряд нашли на берегу реки

Фото: Росгвардия

В Рыбинске на берегу реки Черёмуха местный житель нашёл предмет, очень похожий на боевой снаряд. Мужчина сообщил о находке в полицию. На место приехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН.

— В результате обследования было установлено, что обнаруженным предметом является 76-миллиметровый артиллерийский снаряд с видимыми признаками коррозии, представляющий опасность для окружающих, — рассказали в Росгвардии.

Снаряд погрузили во взрывобезопасный контейнер и вывезли для уничтожения на полигон.

Снаряды времён Великой Отечественной войны продолжают находить в большом количестве. Только за последний месяц в Ярославской области сотрудники Росгвардии трижды выезжали, чтобы обезвредить опасные находки. Боевые снаряды нашли возле железной дороги в Некоузском районе, Борисоглебском районе рядом с деревней Карпутино и недалеко от Ярославля.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

снаряд

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