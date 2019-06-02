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Город

В Ярославле у отца шестерых детей отобрали «Инфинити»

Мужчина скрывал свои машины от приставов

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Если мужчина не выплатит алименты троим детям, то машину продадут

Фото: судебные приставы

Ярославец, у которого шесть детей, остался без одной из своих машин. Мужчина по каким-то причинам содержал только троих из детей, а остальным выплачивал алименты только частично. За короткий срок он быстро накопил долг по алиментам в сто тысяч рублей.

— Должник, имея в собственности три автомобиля, всячески скрывал их от судебных приставов, придумывая при этом различные небылицы, — рассказали в пресс-службе приставов. — Имущество мужчины объявили в розыск.

Приставы узнали, что мужчину и один из его автомобилей часто видели на предприятии в промзоне. Выехав на место работники службы быстро нашли разыскиваемый автомобиль «Инфинити» и позвонили должнику, чтобы сообщить, что машину арестовывают.

— Через полчаса после звонка должник был у машины, — рассказали приставы. — Автомобиль арестовали и изъяли.

Если в короткий срок ярославец не рассчитается с детьми, то арестованный автомобиль реализуют в счёт долга.

Приставы составили топ известных отцов-должников. Возглавил его звезда телепроекта «Дом-2» Александр Задойнов, задолжавший своим дочерям сотни тысяч.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

автодолг

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КОММЕНТАРИИ (2)

Дарий
2 июн 2019 в 08:38

А за 3их детей, что с ним живут - экс-жена алименты платит?