В Ярославле у отца шестерых детей отобрали «Инфинити»

Ярославец, у которого шесть детей, остался без одной из своих машин. Мужчина по каким-то причинам содержал только троих из детей, а остальным выплачивал алименты только частично. За короткий срок он быстро накопил долг по алиментам в сто тысяч рублей.



— Должник, имея в собственности три автомобиля, всячески скрывал их от судебных приставов, придумывая при этом различные небылицы, — рассказали в пресс-службе приставов. — Имущество мужчины объявили в розыск.



Приставы узнали, что мужчину и один из его автомобилей часто видели на предприятии в промзоне. Выехав на место работники службы быстро нашли разыскиваемый автомобиль «Инфинити» и позвонили должнику, чтобы сообщить, что машину арестовывают.

