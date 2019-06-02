Расскажите бабушкам и дедушкам: когда в июньские праздники выплатят пенсию в Ярославле

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Опубликован график работы Почты России
График изменился из-за праздника
Из-за праздника 12 июня в Ярославле скорректировали график выплат пенсий. Управление пенсионного фонда в Ярославской области сообщило об изменениях.
— Согласован следующий график выплаты пенсий и иных социальных выплат: в городских отделениях почтовой связи с 5- и 6-разовой доставкой: — 11 июня за 11 и 12 июня, — рассказали в управлении.
А здесь мы можете почитать, как выйти на пенсию пораньше. Список условий непростой.