В Ярославле выставили на продажу квартиру-музей с картинами XVIII века

В центре Ярославля выставили на продажу необычную ретроквартиру. Она находится в доме на проспекте Октября, 41. И полностью заставлена раритетными вещами: картинами, трюмо, диванами, люстрами.

Мы пообщались с хозяйкой недвижимости, чтобы узнать больше об этой квартире-музее.