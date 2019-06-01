В Ярославле выставили на продажу квартиру-музей с картинами XVIII века

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Разглядываем изнутри удивительное жильё. Фото
По такой квартире можно водить экскурсии
В центре Ярославля выставили на продажу необычную ретроквартиру. Она находится в доме на проспекте Октября, 41. И полностью заставлена раритетными вещами: картинами, трюмо, диванами, люстрами.
Мы пообщались с хозяйкой недвижимости, чтобы узнать больше об этой квартире-музее.
— Я сама занимаюсь антиквариатом. Квартира после профессора-лакокрасочника. Дом строили пленные немцы, у него очень интересная планировка, есть окно в ванной. Я сохранила всю атмосферу, даже печку, — поделилась Алевтина Склянкина. — Сам дом 1951 года постройки, в нём есть бомбоубежище. Надо мной жил мэр города — непростым людям давали квартиры в этом доме. Вся она наполнена антиквариатом, много Франции 19-го века, картины на стенах, в основном, 18-го и 19-го века. В ванной висит 40-килограммовая люстра.
На двухкомнатную квартиру, по словам хозяйки, уже положили взгляд покупатели из Москвы. Неудивительно, ведь цена жилья всего 5,7 миллиона рублей. Правда, за эту сумму будущему хозяину останется лишь часть картин, чтобы получить все раритетные вещи, придётся доплатить как ещё за одну квартиру.
А вот ещё топ-5 самых дорогих квартир, которые продаются в Ярославле.