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Недвижимость

В Ярославле выставили на продажу квартиру-музей с картинами XVIII века

Разглядываем изнутри удивительное жильё. Фото

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По такой квартире можно водить экскурсии

Фото: Алевтина Склянкина / Facebook.com

В центре Ярославля выставили на продажу необычную ретроквартиру. Она находится в доме на проспекте Октября, 41. И полностью заставлена раритетными вещами: картинами, трюмо, диванами, люстрами. 

Мы пообщались с хозяйкой недвижимости, чтобы узнать больше об этой квартире-музее.

На стенах картины 18-го и 19-го веков

Фото: Алевтина Склянкина / Facebook.com

— Я сама занимаюсь антиквариатом. Квартира после профессора-лакокрасочника. Дом строили пленные немцы, у него очень интересная планировка, есть окно в ванной. Я сохранила всю атмосферу, даже печку, — поделилась Алевтина Склянкина. — Сам дом 1951 года постройки, в нём есть бомбоубежище. Надо мной жил мэр города — непростым людям давали квартиры в этом доме. Вся она наполнена антиквариатом, много Франции 19-го века, картины на стенах, в основном, 18-го и 19-го века. В ванной висит 40-килограммовая люстра.

В доме есть бомбоубежище 

Фото: Алевтина Склянкина / Facebook.com

На двухкомнатную квартиру, по словам хозяйки, уже положили взгляд покупатели из Москвы. Неудивительно, ведь цена жилья всего 5,7 миллиона рублей. Правда, за эту сумму будущему хозяину останется лишь часть картин, чтобы получить все раритетные вещи, придётся доплатить как ещё за одну квартиру. 

Будущему хозяину останется только часть картин. За антиквариат придётся доплатить

Фото: Алевтина Склянкина / Facebook.com

Старинные трюмо и ванна, выложенная камнем, выглядят потрясающе 

Фото: Алевтина Склянкина / Facebook.com

А вот ещё топ-5 самых дорогих квартир, которые продаются в Ярославле. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Инженер1
1 июн 2019 в 19:16

Фотка бомбоубежища прикольная.