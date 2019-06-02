Квартиры меньше миллиона рублей: список самой дешевой недвижимости в Ярославле

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Обзор недорогого жилья
За вменяемые деньги можно найти вполне приличную квартиру
Вчера мы рассматривали самые дорогие квартиры. А сегодня в нашей подборке недвижимость, которую вполне по силам купить. Публикуем подборку самых дешевых квартир, которые выставили на продажу в Ярославле.
999 000 рублей
Однокомнатная квартира на проспекте Дзержинского — 35 кв. м.
Однокомнатная квартира на последнем этаже 12-этажного дома.
— Отличное место для творческих и романтичных людей, из окон прекрасный вид на город, — пишет продавец.
В квартире высокие потолки и длинный балкон — 18 кв. м. Но все это надо ремонтировать.
999 000 рублей
Двухкомнатная квартира на Дачной — 36 кв. м.
Двухкомнатная квартира в «сталинке». Комнаты смежные, состояние — под ремонт, причём капитальный.
Связаться с продавцом.
999 000 рублей
Однокомнатная квартира на улице Ранней — 21,7 кв. м.
Квартира без балкона, с косметическим ремонтом.
— Ванна совместная с санузлом, в кафеле. В подъезде чисто. Соседи тихие, семейные, — пишет продавец.
750 000 рублей
Блок из двух комнат на улице Моховой — 30 кв. м.
Это две комнаты в общежитии, но можно поставить свою кухню.
— Выведены трубы для мойки и стиральной машины, — уточняет продавец. — Частично сделан ремонт, свой туалет на три семьи, своя душевая на три семьи — все отремонтировано.
1 050 000 рублей
Две совмещенные комнаты в блоке на Угличской — 32 кв. м.
Совмещенные комнаты в блоке в девятиэтажном доме на четвертом этаже.
— Хорошее жилое состояние, возможность установки душевой кабины и санузла, — говорит продавец и уточняет, что насчёт цены можно поторговаться.