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Недвижимость
Обзор

Квартиры меньше миллиона рублей: список самой дешевой недвижимости в Ярославле

Обзор недорогого жилья

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За вменяемые деньги можно найти вполне приличную квартиру

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Вчера мы рассматривали самые дорогие квартиры. А сегодня в нашей подборке недвижимость, которую вполне по силам купить. Публикуем подборку самых дешевых квартир, которые выставили на продажу в Ярославле.

999 000 рублей

Однокомнатная квартира на проспекте Дзержинского — 35 кв. м.

Нестандартное решение с окнами

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Однокомнатная квартира на последнем этаже 12-этажного дома.

— Отличное место для творческих и романтичных людей, из окон прекрасный вид на город, — пишет продавец.

В квартире высокие потолки и длинный балкон — 18 кв. м. Но все это надо ремонтировать.

Тут нужен капитальный ремонт

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Зато какой балкон

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Связаться с продавцом

999 000 рублей

Двухкомнатная квартира на Дачной — 36 кв. м.

В комнате деревянные полы

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Двухкомнатная квартира в «сталинке». Комнаты смежные, состояние — под ремонт, причём капитальный.

И тоже есть смысл заняться ремонтом

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Связаться с продавцом.

999 000 рублей

Однокомнатная квартира на улице Ранней — 21,7 кв. м.

Квартира в жилом приличном состоянии

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Квартира без балкона, с косметическим ремонтом.

— Ванна совместная с санузлом, в кафеле. В подъезде чисто. Соседи тихие, семейные, — пишет продавец.

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750 000 рублей

Блок из двух комнат на улице Моховой — 30 кв. м.

В комнате деревянные окна

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Это две комнаты в общежитии, но можно поставить свою кухню.

— Выведены трубы для мойки и стиральной машины, — уточняет продавец. — Частично сделан ремонт, свой туалет на три семьи, своя душевая на три семьи — все отремонтировано.

Есть душевая

Фото: Yaroslavl.n1.ru

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1 050 000 рублей

Две совмещенные комнаты в блоке на Угличской — 32 кв. м.

Одна из комнат

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Совмещенные комнаты в блоке в девятиэтажном доме на четвертом этаже.

— Хорошее жилое состояние, возможность установки душевой кабины и санузла, — говорит продавец и уточняет, что насчёт цены можно поторговаться.

Есть место, где приготовить еду

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Связаться с продавцом.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

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