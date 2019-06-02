Квартиры меньше миллиона рублей: список самой дешевой недвижимости в Ярославле

Однокомнатная квартира на проспекте Дзержинского — 35 кв. м.

Вчера мы рассматривали самые дорогие квартиры . А сегодня в нашей подборке недвижимость, которую вполне по силам купить. Публикуем подборку самых дешевых квартир, которые выставили на продажу в Ярославле.

В квартире высокие потолки и длинный балкон — 18 кв. м. Но все это надо ремонтировать.

— Отличное место для творческих и романтичных людей, из окон прекрасный вид на город, — пишет продавец.

Зато какой балкон

Двухкомнатная квартира на Дачной — 36 кв. м.

Двухкомнатная квартира в «сталинке». Комнаты смежные, состояние — под ремонт, причём капитальный.

И тоже есть смысл заняться ремонтом

Однокомнатная квартира на улице Ранней — 21,7 кв. м.

Блок из двух комнат на улице Моховой — 30 кв. м.

— Ванна совместная с санузлом, в кафеле. В подъезде чисто. Соседи тихие, семейные, — пишет продавец.

Квартира без балкона, с косметическим ремонтом.

Это две комнаты в общежитии, но можно поставить свою кухню.



— Выведены трубы для мойки и стиральной машины, — уточняет продавец. — Частично сделан ремонт, свой туалет на три семьи, своя душевая на три семьи — все отремонтировано.

