«Зима вообще не время для праздника»: почему сокращение новогодних каникул — это хорошо

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Ярославский психолог объясняет, когда человеку нужен долгий отдых
Зимой нам не нужно столько каникул
Россиянам могут сократить новогодние каникулы в 2020 году. Речь идёт о том, что каникулы будут длиться с 1 по 8 января, а 30 и 31 декабря будут рабочими, так как они выпадают на понедельник и вторник. Выходные дни, выпадающие на 4 и 5 января, предлагается перенести на 4 и 5 мая. Таким образом, зимние каникулы продлятся восемь дней, а не десять, как в этом году.
Мы проконсультировались с ярославским психологом Надеждой Клюевой о том, нужны ли вообще россиянам такие длинные каникулы для отдыха зимой?
— Зима вообще не время для праздника. Для большинства она переживается тяжело. Зима — это время покоя, даже несмотря на имеющиеся зимние развлечения в России. Если каникулы сокращаются зимой и увеличиваются весной — это очень хорошо. Весна — это энергия, гормональные всплески, меланин, солнце. Прекрасное время, чтобы дать людям возможность побыть с семьёй и отдохнуть физически и психологически, — считает психолог Надежда Клюева. — То, что 31-е число будет рабочим, — это не очень хорошо. Ведь тут важно предвкушение праздника, время хлопот, которое нужно для семейных ценностей.