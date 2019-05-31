«Зима вообще не время для праздника»: почему сокращение новогодних каникул — это хорошо

Россиянам могут сократить новогодние каникулы в 2020 году. Речь идёт о том, что каникулы будут длиться с 1 по 8 января, а 30 и 31 декабря будут рабочими, так как они выпадают на понедельник и вторник. Выходные дни, выпадающие на 4 и 5 января, предлагается перенести на 4 и 5 мая. Таким образом, зимние каникулы продлятся восемь дней, а не десять, как в этом году.

Мы проконсультировались с ярославским психологом Надеждой Клюевой о том, нужны ли вообще россиянам такие длинные каникулы для отдыха зимой?