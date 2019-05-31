Завтра в Ярославле начнутся летние отключения воды: публикуем даты и адреса

Уже завтра лето. Это не только хорошая погода, солнце и поездки на природу. Это ещё и двухнедельные отключения воды, связанные с гидравлическими испытаниями на сетях.

Публикуем график отключений не только для тех, кто готовит тазики и чайнички, но и для тех, кто уже испытал на себе все прелести отсутствия горячей воды.

Кировский район

С 24 мая по 4 июня в кварталах:

пр. Толбухина, ул. Б. Октябрьская, Володарского, С.-Щедрина;

ул. Вольная, С.-Щедрина, Рыбинская, Победы;

ул. Володарского, Б. Октябрьская, Победы, С.-Щедрина;

ул. Б. Октябрьская, Толбухина, Володарского, Которосльная набережная;

ул. Лисицына, Б. Октябрьская, пр. Толбухина, Мышкинский пр.;

ул. Б. Октябрьская, ул. Городской Вал, Мышкинский пр., Лисицына;