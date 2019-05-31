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Завтра в Ярославле начнутся летние отключения воды: публикуем даты и адреса

Кому пора запасаться кастрюлями

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С банными процедурами придётся повременить

Фото: архив 76.RU

Уже завтра лето. Это не только хорошая погода, солнце и поездки на природу. Это ещё и двухнедельные отключения воды, связанные с гидравлическими испытаниями на сетях.

Публикуем график отключений не только для тех, кто готовит тазики и чайнички, но и для тех, кто уже испытал на себе все прелести отсутствия горячей воды.

Кировский район

С 24 мая по 4 июня в кварталах:

  • пр. Толбухина, ул. Б. Октябрьская, Володарского, С.-Щедрина;
  • ул. Вольная, С.-Щедрина, Рыбинская, Победы;
  • ул. Володарского, Б. Октябрьская, Победы, С.-Щедрина;
  • ул. Б. Октябрьская, Толбухина, Володарского, Которосльная набережная;
  • ул. Лисицына, Б. Октябрьская, пр. Толбухина, Мышкинский пр.;
  • ул. Б. Октябрьская, ул. Городской Вал, Мышкинский пр., Лисицына;
  • ул. Городской Вал, Мышкинский пр., пр. Толбухина, Большая Октябрьская.

С 5 июня по 18 июня в кварталах:

  • ул. Городской Вал, Рыбинская, Лисицына, С.-Щедрина;
  • ул. Лисицына, Б. Октябрьская, пр. Толбухина, ул. С.-Щедрина (кроме ул. Б. Октябрьская, 124/15, 124а, Толбухина, 9, 11, 17/65);
  • ул. Городской Вал, Большая Октябрьская, Лисицына, С.-Щедрина;
  • ул. Лисицына, Рыбинская, пр. Толбухина, ул. С.-Щедрина;
  • ул. Лисицына, Рыбинская, пр. Толбухина, ул. Свободы;
  • ул. Свободы, пр. Толбухина, ул. Угличская, Лисицына;
  • пр. Толбухина, ул. Угличская, Володарского, Свободы;
  • пр. Толбухина, ул. Свободы, Володарского, Рыбинская;
  • пр. Толбухина, Рыбинская, Володарского, С.-Щедрина;
  • ул. Володарского, Свободы, Победы, Рыбинская;
  • школа № 42, ул. С.-Щедрина, 42, 44/18, 40/9;
  • ул. Рыбинская, 9, 11/26;
  • ул. Лисицына, 56;
  • ул. Угличская, 12, 8/46, 6, 6а, 4, 2/53.

С 27 июня по 7 июля в кварталах:

  • ул. Победы, Свердлова, Володарского, пл. Труда;
  • ул. Победы, Чайковского, Свободы. Свердлова (кроме 25а, 25б по ул. Свердлова).

Ленинский район

С 30 мая по 12 июня отключение в кварталах, ограниченных улицами:

  • Войнова, ул. Загородный сад, пр. Октября, пр. Ленина;
  • Республиканский пр., пр. Октября, включая ул. Менжинского и ул. Харитонова, ст. Приволжье.

С 19 июня по 2 июля:

  • ул. Автозаводская, Чкалова, Юности, Добрынина, Жукова, Розы Люксембург, Белинского, Радищева, К. Либкнехта, Кузнецова, Добролюбова, Жилая 1, 2, 3, Лермонтова, Воинская площадка, пр. Октября, 67, 71, 63, 63, корп. 2; ул. Угличская, 39, 39а, 41, 45, 45а, 47, 57, 59, 63; Кудрявцева, 29/33, 21/32;
  • кварталы: Чкалова — Угличская — Белинского; Белинского — Автозаводская, Чехова — Кудрявцева.

С 27 июня по 7 июля:

  • пр. Толбухина, Свердлова, Ленина, Богдановича;
  • ул. Лисицына, Богдановича, пр. Ленина, ул. Углическая;
  • ул. Кудрявцева, пр. Ленина, ул. Свердлова, Тургенева;
  • ул. Кудрявцева, Тургенева, Щапова, Чехова;
  • пр. Толбухина, ул. Богдановича, Володарского, Свердлова;
  • ул. Свердлова, Володарского, Некрасова, пр. Толбухина;
  • ул. Некрасова, Володарского, пр. Ленина;
  • ул. Свердлова, пр. Ленина, ул. Щапова, Тургенева;
  • пр. Ленина, Октября, Толбухина.

Красноперекопский район

С 24 мая по 4 июня: вдоль ул. 8 Марта, посёлок Ивняки.

Дзержинский район

С 19 июня по 2 июля: все дома, кроме 14-го и 15-го микрорайонов.

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Анна Лурье

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график отключения воды

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КОММЕНТАРИИ (1)

Анасиасия
31 мая 2019 в 20:16

Почему-то забыли упомянуть, что по факту отключения происходят совсем не по этому графику, а управляющим компаниям всё по барабану.
И в редакцию кстати я сообщала эту информацию, но нет, просто запостили график, на который всем плевать!