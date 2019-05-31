Завтра в Ярославле начнутся летние отключения воды: публикуем даты и адреса

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Кому пора запасаться кастрюлями
С банными процедурами придётся повременить
Уже завтра лето. Это не только хорошая погода, солнце и поездки на природу. Это ещё и двухнедельные отключения воды, связанные с гидравлическими испытаниями на сетях.
Публикуем график отключений не только для тех, кто готовит тазики и чайнички, но и для тех, кто уже испытал на себе все прелести отсутствия горячей воды.
Кировский район
С 24 мая по 4 июня в кварталах:
С 5 июня по 18 июня в кварталах:
С 27 июня по 7 июля в кварталах:
Ленинский район
С 30 мая по 12 июня отключение в кварталах, ограниченных улицами:
С 19 июня по 2 июля:
С 27 июня по 7 июля:
Красноперекопский район
С 24 мая по 4 июня: вдоль ул. 8 Марта, посёлок Ивняки.
Дзержинский район
С 19 июня по 2 июля: все дома, кроме 14-го и 15-го микрорайонов.