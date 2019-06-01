С позолотой, лестницами и собственной ямой: пять самых роскошных квартир, выставленных на продажу

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Обзор дорогой недвижимости в Ярославле
Всё аж сияет
Красиво жить не запретишь, а уж рассматривать, как живут другие, — тем более. Сегодня в нашей подборке — пять самых дорогих квартир, выставленных на продажу на нашем сервисе Yaroslavl.n1.ru.
22 800 000 рублей
4-комнатная квартира на Республиканской, площадь — 263 кв. м.
В этом доме всего 10 квартир. Все — многоуровневые. Как и та, что выставлена на продажу.
— В квартире ремонт, остается только подобрать мебель, — говорят продавцы.
25 000 000 рублей
5-комнатная квартира на улице Некрасова — 290 кв. м.
Многоуровневая квартира в центре города.
— В мансардном этаже расположена бильярдная и комната, на 3-м этаже две спальни и санузел, 2-й этаж — кухня-гостиная, кабинет, санузел; 1-й этаж —холл, каминный зал, балкон, санузел; цокольный этаж — хозяйственные помещения, дровница; гараж на две машины, — описывает квартиру продавец.
17 000 000 рублей
Это таунхаус на улице Космонавтов — 310 кв. м.
Квартира с гаражом, с ямой и подсобными помещениями.
— На втором этаже кухня 26 кв. м, гостиная 34 кв. м, санузел. На третьем этаже три спальни и санузел. На четвертом — две комнаты и чердак, — описывают недвижимость продавцы.
16 000 000 рублей
7-комнатная квартира на Титова — 200 кв. м.
В этой квартире два санузла и три больших балкона.
— Тихий район, шаговая доступность до школ; детских садов; магазинов, близость к остановкам общественного транспорта, — пишет продавец.
10 490 000 рублей
3-комнатная квартира на проспекте Ленина — 144 кв. м.
В квартире есть спальня, гостиная, детская, большая кухня и гардеробная.
— В стоимость входит вся мебель и техника, — уточняет продавец.