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Недвижимость

С позолотой, лестницами и собственной ямой: пять самых роскошных квартир, выставленных на продажу

Обзор дорогой недвижимости в Ярославле

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Всё аж сияет

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Красиво жить не запретишь, а уж рассматривать, как живут другие, — тем более. Сегодня в нашей подборке — пять самых дорогих квартир, выставленных на продажу на нашем сервисе Yaroslavl.n1.ru.

22 800 000 рублей

4-комнатная квартира на Республиканской, площадь — 263 кв. м.

Так выглядит ванная комната

Фото: Yaroslavl.n1.ru

В этом доме всего 10 квартир. Все — многоуровневые. Как и та, что выставлена на продажу.

— В квартире ремонт, остается только подобрать мебель, — говорят продавцы. 

Квартира двухуровневая

Фото: Yaroslavl.n1.ru

На балконе, похоже, тоже можно жить, и не тесно будет

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Связаться с продавцом.

25 000 000 рублей

5-комнатная квартира на улице Некрасова — 290 кв. м.

В квартире мягкая мебель и оригинальный свет

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Многоуровневая квартира в центре города. 

Обеденная и кухонная зоны разделены

Фото: Yaroslavl.n1.ru

— В мансардном этаже расположена бильярдная и комната, на 3-м этаже две спальни и санузел, 2-й этаж — кухня-гостиная, кабинет, санузел; 1-й этаж —холл, каминный зал, балкон, санузел; цокольный этаж — хозяйственные помещения, дровница; гараж на две машины, — описывает квартиру продавец.

Связаться с продавцом

Есть даже своя бильярдная

Фото: Yaroslavl.n1.ru

17 000 000 рублей

Это таунхаус на улице Космонавтов — 310 кв. м.

Спальня с витражами

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Квартира с гаражом, с ямой и подсобными помещениями. 

— На втором этаже кухня 26 кв. м, гостиная 34 кв. м, санузел. На третьем этаже три спальни и санузел. На четвертом — две комнаты и чердак, — описывают недвижимость продавцы.

Кухня просто огромная

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Столовая для большой семьи

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Квартира тоже двухуровневая

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Связаться с продавцом.

16 000 000 рублей

7-комнатная квартира на Титова — 200 кв. м.

Эта квартира продается без мебели

Фото: Yaroslavl.n1.ru

В этой квартире два санузла и три больших балкона.

— Тихий район, шаговая доступность до школ; детских садов; магазинов, близость к остановкам общественного транспорта, — пишет продавец.

Связаться с продавцом.

Так выглядит одна из нескольких комнат

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Неожиданная лестница в углу

Фото: Yaroslavl.n1.ru

10 490 000 рублей

3-комнатная квартира на проспекте Ленина — 144 кв. м.

В такуй кухне можно и большой компанией собраться

Фото: Yaroslavl.n1.ru

В квартире есть спальня, гостиная, детская, большая кухня и гардеробная.

— В стоимость входит вся мебель и техника, — уточняет продавец.

В ванной — морская тема

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Гостиная тоже большая

Фото: Yaroslavl.n1.ru

Связаться с продавцом.

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ТЕГИ

недвижимостьквартира

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КОММЕНТАРИИ (3)

Роман
1 июн 2019 в 12:16

Ужос! Кто в здравом уме купит такую циганщину .

Иван
1 июн 2019 в 12:01

Какой колхозный дизайн! Золото, ковры и канделябры.Привет из крутых 90х.

Саня
1 июн 2019 в 08:16

Ремонт у всех из начала 2000-х... Наличие денег обратно пропорционально чувству вкуса у хозяев