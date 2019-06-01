С позолотой, лестницами и собственной ямой: пять самых роскошных квартир, выставленных на продажу

Красиво жить не запретишь, а уж рассматривать, как живут другие, — тем более. Сегодня в нашей подборке — пять самых дорогих квартир, выставленных на продажу на нашем сервисе Yaroslavl.n1.ru. 22 800 000 рублей

4-комнатная квартира на Республиканской, площадь — 263 кв. м.



Так выглядит ванная комната Фото: Yaroslavl.n1.ru

В этом доме всего 10 квартир. Все — многоуровневые. Как и та, что выставлена на продажу.

— В квартире ремонт, остается только подобрать мебель, — говорят продавцы.



Квартира двухуровневая Фото: Yaroslavl.n1.ru

На балконе, похоже, тоже можно жить, и не тесно будет Фото: Yaroslavl.n1.ru

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25 000 000 рублей

5-комнатная квартира на улице Некрасова — 290 кв. м.



В квартире мягкая мебель и оригинальный свет Фото: Yaroslavl.n1.ru

Многоуровневая квартира в центре города.



Обеденная и кухонная зоны разделены Фото: Yaroslavl.n1.ru

— В мансардном этаже расположена бильярдная и комната, на 3-м этаже две спальни и санузел, 2-й этаж — кухня-гостиная, кабинет, санузел; 1-й этаж —холл, каминный зал, балкон, санузел; цокольный этаж — хозяйственные помещения, дровница; гараж на две машины, — описывает квартиру продавец.

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Есть даже своя бильярдная Фото: Yaroslavl.n1.ru

17 000 000 рублей

Это таунхаус на улице Космонавтов — 310 кв. м.

Спальня с витражами Фото: Yaroslavl.n1.ru

Квартира с гаражом, с ямой и подсобными помещениями.

— На втором этаже кухня 26 кв. м, гостиная 34 кв. м, санузел. На третьем этаже три спальни и санузел. На четвертом — две комнаты и чердак, — описывают недвижимость продавцы.



Кухня просто огромная Фото: Yaroslavl.n1.ru

Столовая для большой семьи Фото: Yaroslavl.n1.ru

Квартира тоже двухуровневая Фото: Yaroslavl.n1.ru

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16 000 000 рублей

7-комнатная квартира на Титова — 200 кв. м.



Эта квартира продается без мебели Фото: Yaroslavl.n1.ru

В этой квартире два санузла и три больших балкона.

— Тихий район, шаговая доступность до школ; детских садов; магазинов, близость к остановкам общественного транспорта, — пишет продавец.

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Так выглядит одна из нескольких комнат Фото: Yaroslavl.n1.ru

Неожиданная лестница в углу Фото: Yaroslavl.n1.ru

10 490 000 рублей

3-комнатная квартира на проспекте Ленина — 144 кв. м.



В такуй кухне можно и большой компанией собраться Фото: Yaroslavl.n1.ru

В квартире есть спальня, гостиная, детская, большая кухня и гардеробная.

— В стоимость входит вся мебель и техника, — уточняет продавец.



В ванной — морская тема Фото: Yaroslavl.n1.ru