31 мая пятница
СЕЙЧАС +23°С
usd 65.06
eur 72.42
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
usd 65.06
eur 72.42
Город

На международном конкурсе во Франции сырных сомелье будут кормить ярославской горгонзолой

Ярославский сыродел Ирина Вырупаева подготовила для иностранцев роскошные сорта

Поделиться

685
7 Обсудить

Все новости

Все новости

Ирина Вырупаева занялась сыроделием как любитель. А теперь едет угощать французов

Фото: Ирина Вырупаева / Facebook.com 

Сыродел из Ярославля Ирина Вырупаева покажет во Франции, каков на вкус российский сыр. Она вместе с сыроварами из Тулы и Твери повезёт на международный конкурс сырных сомелье (формажёров) Mondiale du fromage свои лучшие сорта. 

Такой сыр приготовила ярославна для конкурса

Фото: Ирина Вырупаева / Facebook.com

— Хочу представить сыр, который подготовила на конкурс. Выдержанный 12 месяцев ремесленный сыр из цельного овечьего молока с гордым названием «Романовский». Пряный острый вкус, зернистая структура сыра — мне все нравится, — делится Ирина Вырупаева. — Еще один ярославский претендент на Mondiale du fromage — её величество «Горгонзола кремоза». Это сыр, который не режется, а накладывается ложкой. Итальянцы подают его в стаканчиках для мороженого. Я до сих пор не уверена, что повезу этот сыр, потому что могу просто не довезти обычным рейсом — он растает, как тает мороженое. Но есть запасной вариант — «Ярославский малахит» — купажированный сыр из смеси коровьего и овечьего молока.

Горгонзола по-ярославски

Фото: Ирина Вырупаева / Facebook.com

Ирина Вырупаева начинала готовить сыр как любитель, и за несколько лет стала мастером, получив диплом всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия в Угличе, достигнув звания одного из лучших сыроделов-технологов в стране. 

Кстати, в 2017 году в Ярославле придумали новый сорт сыра «Гранд Ярославия» из молока коров местной породы. Гораздо чаще к сырам отношение более жестокое: в городе продолжают уничтожать санкционную продукцию из Евросоюза.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

сырФранция

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
31 мая 2019 в 13:03

Фу это Ярославское производство сыра , химоза одна

Наталья
31 мая 2019 в 13:17

Зря Вы так. Ирина очень вкусный сыр делает

Гость
31 мая 2019 в 13:16

Молодец. Французы абы кого не пригласят.