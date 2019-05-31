Сыродел из Ярославля Ирина Вырупаева покажет во Франции, каков на вкус российский сыр. Она вместе с сыроварами из Тулы и Твери повезёт на международный конкурс сырных сомелье (формажёров) Mondiale du fromage свои лучшие сорта.

— Хочу представить сыр, который подготовила на конкурс. Выдержанный 12 месяцев ремесленный сыр из цельного овечьего молока с гордым названием «Романовский». Пряный острый вкус, зернистая структура сыра — мне все нравится, — делится Ирина Вырупаева. — Еще один ярославский претендент на Mondiale du fromage — её величество «Горгонзола кремоза». Это сыр, который не режется, а накладывается ложкой. Итальянцы подают его в стаканчиках для мороженого. Я до сих пор не уверена, что повезу этот сыр, потому что могу просто не довезти обычным рейсом — он растает, как тает мороженое. Но есть запасной вариант — «Ярославский малахит» — купажированный сыр из смеси коровьего и овечьего молока.

Ирина Вырупаева начинала готовить сыр как любитель, и за несколько лет стала мастером, получив диплом всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия в Угличе, достигнув звания одного из лучших сыроделов-технологов в стране.

Кстати, в 2017 году в Ярославле придумали новый сорт сыра «Гранд Ярославия» из молока коров местной породы. Гораздо чаще к сырам отношение более жестокое: в городе продолжают уничтожать санкционную продукцию из Евросоюза.