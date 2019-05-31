Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Ярославский сыродел Ирина Вырупаева подготовила для иностранцев роскошные сорта
Ирина Вырупаева занялась сыроделием как любитель. А теперь едет угощать французов
Сыродел из Ярославля Ирина Вырупаева покажет во Франции, каков на вкус российский сыр. Она вместе с сыроварами из Тулы и Твери повезёт на международный конкурс сырных сомелье (формажёров) Mondiale du fromage свои лучшие сорта.
— Хочу представить сыр, который подготовила на конкурс. Выдержанный 12 месяцев ремесленный сыр из цельного овечьего молока с гордым названием «Романовский». Пряный острый вкус, зернистая структура сыра — мне все нравится, — делится Ирина Вырупаева. — Еще один ярославский претендент на Mondiale du fromage — её величество «Горгонзола кремоза». Это сыр, который не режется, а накладывается ложкой. Итальянцы подают его в стаканчиках для мороженого. Я до сих пор не уверена, что повезу этот сыр, потому что могу просто не довезти обычным рейсом — он растает, как тает мороженое. Но есть запасной вариант — «Ярославский малахит» — купажированный сыр из смеси коровьего и овечьего молока.
Ирина Вырупаева начинала готовить сыр как любитель, и за несколько лет стала мастером, получив диплом всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия в Угличе, достигнув звания одного из лучших сыроделов-технологов в стране.
Кстати, в 2017 году в Ярославле придумали новый сорт сыра «Гранд Ярославия» из молока коров местной породы. Гораздо чаще к сырам отношение более жестокое: в городе продолжают уничтожать санкционную продукцию из Евросоюза.