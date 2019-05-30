Проклятая дорога: на мэрию дважды подали в суд из-за ям на Октябрьском мосту

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С марта в Ярославле не могут отремонтировать дорогу так, чтобы она не разваливалась
Прокуратура нашла ямы размером почти с автомобиль
В Ярославле прокуратура снова подала в суд на мэрию из-за ям на Октябрьском мосту. Похоже, эта дорога проклята. При очередной проверке на проезжей части обнаружили выбоины, достигающие нескольких метров в длину. Хотя ещё месяц назад городские власти отчитывались о ремонте.
— Установлено, что проезжая часть моста, включая подъемы и спуски в обе стороны, имеет многочисленные выбоины и иные повреждения, длина которых в отдельных случаях достигает нескольких метров, ширина — до 1 метра, глубина — до 13 сантиметров, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Суд согласился с прокурором и обязал мэрию в течение десяти дней залатать дорожное покрытие. В этом году Октябрьский мост ремонтируют с марта, а прокуратура уже второй раз подаёт в суд на городскую администрацию. Спустя месяц после устранения одних ям на мосту появляются новые и новые. В ГИБДД заявили, что могут перекрыть его, если дорога будет слишком «убитой».
А сама мэрия материальную ответственность должна нести, кто-то лично. МЭР, например.