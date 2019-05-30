Проклятая дорога: на мэрию дважды подали в суд из-за ям на Октябрьском мосту

В Ярославле прокуратура снова подала в суд на мэрию из-за ям на Октябрьском мосту. Похоже, эта дорога проклята. При очередной проверке на проезжей части обнаружили выбоины, достигающие нескольких метров в длину. Хотя ещё месяц назад городские власти отчитывались о ремонте.

— Установлено, что проезжая часть моста, включая подъемы и спуски в обе стороны, имеет многочисленные выбоины и иные повреждения, длина которых в отдельных случаях достигает нескольких метров, ширина — до 1 метра, глубина — до 13 сантиметров, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.