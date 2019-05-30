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Город

Проклятая дорога: на мэрию дважды подали в суд из-за ям на Октябрьском мосту

С марта в Ярославле не могут отремонтировать дорогу так, чтобы она не разваливалась

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Прокуратура нашла ямы размером почти с автомобиль 

Фото: прокуратура Ярославской области

В Ярославле прокуратура снова подала в суд на мэрию из-за ям на Октябрьском мосту. Похоже, эта дорога проклята. При очередной проверке на проезжей части обнаружили выбоины, достигающие нескольких метров в длину. Хотя ещё месяц назад городские власти отчитывались о ремонте.

— Установлено, что проезжая часть моста, включая подъемы и спуски в обе стороны, имеет многочисленные выбоины и иные повреждения, длина которых в отдельных случаях достигает нескольких метров, ширина — до 1 метра, глубина — до 13 сантиметров, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. 

Суд согласился с прокурором и обязал мэрию в течение десяти дней залатать дорожное покрытие. В этом году Октябрьский мост ремонтируют с марта, а прокуратура уже второй раз подаёт в суд на городскую администрацию. Спустя месяц после устранения одних ям на мосту появляются новые и новые. В ГИБДД заявили, что могут перекрыть его, если дорога будет слишком «убитой». 

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Анна Елкина

ТЕГИ

Октябрьский мостдорожные ямы

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КОММЕНТАРИИ (2)

Виктор
30 мая 2019 в 17:05

А сама мэрия материальную ответственность должна нести, кто-то лично. МЭР, например.

Гость
30 мая 2019 в 16:58

Наверное в мэрии не догадываются, что дело не в проклятии, а в качестве выполненных работ. За приемку некачественно выполненных работ давно пора ввести личную материальную ответственность.