Фотограф National Geographic представит Ярославль на книжном фестивале «Красная площадь»

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Публикуем короткую программу фестиваля
Фотограф National Geographic из Ярославля Илья Бесхлебный
С 1 по 6 июня в Москве пройдёт большой книжный фестиваль «Красная площадь» — целая неделя, посвящённая литературе, творчеству, языку.
Примечательно, что 3 июня на фестивале выступит издательская команда из Ярославской области. Наш город представит фотограф National Geographic Илья BIM Бесхлебный, он расскажет о создании книжных бестселлеров, посвященных Ярославлю. Выступление Ильи начнётся в 14:45.
— Кульминацией фестиваля станут торжества 6 июня. На всей площади развернутся книжные ряды и шатры, где пройдет около 750 событий. Среди них более 190 интересных и познавательных мероприятий для детей всех возрастов, — рассказывают о себе организаторы.
Публикуем выдержку из программы фестиваля:
1 июня:
2 июня:
3 июня:
4 июня:
5 июня:
6 июня:
Полная программа на сайте фестиваля.