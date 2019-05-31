Фотограф National Geographic представит Ярославль на книжном фестивале «Красная площадь»

С 1 по 6 июня в Москве пройдёт большой книжный фестиваль «Красная площадь» — целая неделя, посвящённая литературе, творчеству, языку.

Примечательно, что 3 июня на фестивале выступит издательская команда из Ярославской области. Наш город представит фотограф National Geographic Илья BIM Бесхлебный, он расскажет о создании книжных бестселлеров, посвященных Ярославлю. Выступление Ильи начнётся в 14:45.

— Кульминацией фестиваля станут торжества 6 июня. На всей площади развернутся книжные ряды и шатры, где пройдет около 750 событий. Среди них более 190 интересных и познавательных мероприятий для детей всех возрастов, — рассказывают о себе организаторы.

