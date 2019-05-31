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Город

Фотограф National Geographic представит Ярославль на книжном фестивале «Красная площадь»

Публикуем короткую программу фестиваля

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Фотограф National Geographic из Ярославля Илья Бесхлебный

Фото: Илья Бесхлебный 

С 1 по 6 июня в Москве пройдёт большой книжный фестиваль «Красная площадь» — целая неделя, посвящённая литературе, творчеству, языку. 

Примечательно, что 3 июня на фестивале выступит издательская команда из Ярославской области. Наш город представит фотограф National Geographic Илья BIM Бесхлебный, он расскажет о создании книжных бестселлеров, посвященных Ярославлю. Выступление Ильи начнётся в 14:45.

— Кульминацией фестиваля станут торжества 6 июня. На всей площади развернутся книжные ряды и шатры, где пройдет около 750 событий. Среди них более 190 интересных и познавательных мероприятий для детей всех возрастов, — рассказывают о себе организаторы. 

Публикуем выдержку из программы фестиваля: 

1 июня:

  • встреча с редакцией и авторами «Мурзилки»;
  • интерактивный урок по французскому языку;
  • спецпоказ мультфильма «Гайдар-детям».

2 июня:

  • дискуссия «Феминизм по-мужски»: о сильных героинях и писательницах Young Adult говорят мужчины: книжные и видеоблогеры, журналисты и фем-активисты;
  • мастер-класс «Учимся писать и читать по-японски с Дарьей Мойнич»;
  • презентация сборника «Игра престолов. Прочтение смыслов».

3 июня:

  • мастер-класс «Как побороть страх публичных выступлений» — научит ведущая передачи «Утро России» на телеканале «Россия-1» Елена Николаева;
  • интерактив «Подводный мир — путешествие по мирам Жюля Верна»;
  • презентация книги-фотоальбома «Золотое кольцо Ярославии» и путеводителя «Ярославская область. 77 ЧУДЕС».

4 июня:

  • дискуссия «Изучать литературу или книги читать?»;
  • Встреча с Анной Устиновой — редактором издательства «Эксмо»;
  • мастер-класс «Городские зарисовки. Скетчинг».

5 июня:

  • «Как работает иммунитет»: научно-просветительская лекция биолога Екатерины Умняковой;
  • мастер-класс по каллиграфии;
  • презентация документального альбома «Сталин. Главные документы», встреча с автором. 

6 июня:

  • мастер-класс «Отношения между мужчиной и женщиной — это математика или искусство?»;
  • иммерсивный спектакль «У Лукоморья»;
  • смотрим фильм «Не нам, не нам, но Имени Твоему».

Полная программа на сайте фестиваля. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

книжный фестивальфотограф

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